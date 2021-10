Collins, liniero de los Cowboys, demanda a la NFL y al comisionado

EFE/EPA/MIKE STONE/Archivo

Frisco (Texas, EE.UU.), 6 oct (EFE).- El liniero ofensivo suspendido de los Cowboys de Dallas, La'el Collins, demandó a la NFL y al comisionado Roger Goodell el miércoles, buscando una orden judicial para detener los dos juegos restantes de una prohibición de cinco por violaciones por abuso de sustancias.

Los abogados de Collins presentaron la demanda en el Condado Collin, donde se ubica el equipo al norte de Dallas.

La demanda afirma que la NFL suspendió a Collins por no realizar pruebas cuando el acuerdo laboral alcanzado en 2020 ya no permitía suspensiones para esas pruebas o para las pruebas positivas de marihuana.

Según la demanda, la NFL determinó erróneamente que Collins no había cooperado con la liga, una distinción que permite suspensiones. La liga dijo que la demanda fue "infundada". No estaba claro de inmediato si el caso había sido asignado a un juez.

"Esta demanda no tiene mérito, como ya lo determinaron dos árbitros imparciales de la NFL y la NFLPA, designados conjuntamente, que la han revisado", dijo el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, quien agregó que "Intentaremos que este caso sea desestimado lo antes posible".

La suspensión de Collins se anunció el día después de la derrota de Dallas por 29-31 contra los campeones defensores del Super Bowl, los Buccaneers de Tampa Bay, en el primer partido.

Los dos juegos restantes de la suspensión son el domingo en casa contra los Giants de Nueva York, y el 17 de octubre contra los Patriots de Nueva Inglaterra.EFE

vmc/rm/msp