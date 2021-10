Cannes vuelve a ser por unos días el epicentro mundial de las series

Imagen de archivo de la actriz Clara Lago. EFE/ Andreu Dalmau

París, 7 oct (EFE).- Cannes vuelve a convertirse este viernes y por unos días en el epicentro mundial de la televisión con el arranque del festival de series Canneseries, seguido de la feria audiovisual Mipcom, que regresan al terreno tras un año y medio de conversión virtual forzada por la pandemia.

Para Canneseries será su cuarta edición, y la tercera que tienen la oportunidad de celebrar en presencial tras su lanzamiento en 2018 al margen del Mipcom, conocida por ser hasta ahora la principal feria audiovisual del mundo.

Diez series de larga duración y diez cortas participarán en la competición oficial del encuentro, en paralelo a otras cuatro proyecciones de alcance internacional que tendrán allí su estreno mundial fuera de concurso.

Tan solo una serie hispana se ha colado en esta ocasión entre las finalistas, la argentina "Limbo... hasta que lo decida", una creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por la actriz española Clara Lago.

Ese thriller sobre una problemática joven heredera que vuelve a ocuparse del negocio familiar tras la muerte de su padre se estrenará el sábado en presencia de Lago y las directoras de la serie, Agustina Macri y Fabiana Tiscornia.

Entre las seleccionadas destaca también la producción franco-española "Totems", que se estrenará este sábado por la noche.

La historia de espionaje centrada en los años de la Guerra Fría cuenta con Niels Schneider, Ana Girardot y José García en los papeles principales.

Otras ocho series se encuentran en liza, entre ellas "Awake" (Serbia), "Christian" (Italia)," Countrymen" (Noruega), "Dreams of Alice" (Rusia), "Mister 8" (Finlandia), "Sad city girls" y "Unknowns" (Israel) y "The allegation" (Alemania).

El jurado, presidido por el actor de "Juego de tronos" y guionista Nicolaj Coster-Waldau, deberá elegir entre todas la mejor serie, pero también mejor interpretación, mejor guion y mejor música.

Habrá también varios premios patrocinados, como el Grand prix Dior o el premio Madame Figaro a la estrella emergente, que será entregado el viernes en la apertura del evento a Phoebe Dynevor, conocida por haber interpretado a Daphne Bridgerton en la serie de Netflix Los Bridgerton.

La actriz estadounidense Connie Britton ("American Horror Story", "The White Lotus") será entonces recompensada con el premio Icono de la revista Variety, y la guionista inglesa Laurie Nunn, creadora de "Sex Education", con el premio al compromiso junto al medio digital Konbini.

En la categoría de series cortas compiten, entre otras, la argentina "Esto no es un hotel", creada por Dana Crosa. Los capítulos, de apenas quince minutos, se centran en la relación de Julia y su hija Juana, con la que debe mudarse cuando decide dejar a su pareja.

La incierta situación de la pandemia ha obligado a confirmar la agenda más tarde que de costumbre en esta edición, que ya quedó pospuesta el pasado marzo por la cuarta ola del coronavirus que golpeó Francia.

Ahora, para su acceso será necesario presentar un certificado de vacunación, aunque también habrá encuentros en línea, como una charla con el actor mexicano Diego Luna o un panel con los creadores de la continuación de la serie "Gossip Girl".

EL RENCUENTRO DE LA INDUSTRIA

Habrá además otros estrenos globales fuera de competición, como "Sisi", una nueva producción de Beta Film, que se estrenará más adelante en plataformas internacionales, también en España, y "La vuelta al mundo en 80 días", una coproducción franco-británica protagonizada por David Tennant.

En paralelo a Canneseries, los profesionales de la industria televisiva se encontrarán en el Palacio de Festivales y Congresos en el Mipcom, del 10 al 14 de octubre, en una edición más reducida que en otras ocasiones, con un máximo de 5.000 asistentes frente a los más de 13.000 de las últimas citas.

Apenas habrá presencia asiática ni americana, según pudo saber EFE por participantes, aunque sí asistirá una delegación colombiana.

Las mismas fuentes indicaron que el parón de año y medio ha sido un periodo muy productivo y que a nivel de contenidos hay numerosos proyectos en desarrollo ultimando los detalles de sus estrenos, tarea facilitada por el teletrabajo.

Entre los encuentros para conocer las tendencias del mercado y las creaciones más punteras habrá dos proyecciones españolas, "La Fortuna", de Alejandro Amenábar, y "Todos mienten", creada por Pau Freixas. También se proyectará la serie de Movistar+ "Paraíso", estrenada en junio en España.

El último día, los organizadores celebran por quinto año la entrega de premios a la diversidad, donde la serie catalana "Oh my goig!", cuyos episodios pueden verse en YouTube, ha sido una de las nominadas.

María D. Valderrama