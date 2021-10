Bolivia.- Camacho amenaza con ganar el "segundo round" contra el Gobierno de Bolivia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha amenazado con ganar el "segundo round" contra el Gobierno del presidente, Luis Arce, y ha alertado de que las protestas registradas esta semana en el país son una muestra de que la "llama" de 2019 "sigue latente".



Las palabras de Camacho llegan después de que cientos de personas se congregaran frente a la Gobernación para escuchar un mitin, según informaciones del diario 'La Razón'. Sus seguidores lo han recibido al grito de "no tenemos miedo".



Así, el que ha sido considerado por muchos como el principal autor del presunto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales ha asegurado que la suspensión de su vista judicial en la Paz por el caso 'Golpe de Estado' ha tenido lugar por "miedo a Santa Cruz". Así, ha acusado al Gobierno de buscar la división.



"Como lo dijimos en los días de paro, y como ellos pensaron que la llama se apagó, obviamente hoy en día hemos demostrado que esa llama sigue encendida. Y ojo, lo dijimos los 21 días: de rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios cuando consigamos el objetivo, porque no nos van a ganar y este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros", ha aseverado.



Con el "primer round", el político boliviano ha hecho alusión a las protestas que tuvieron lugar cuando era dirigente cívico para denunciar el supuesto fraude electoral tras los comicios de octubre de 2019, cuya violencia postelectoral sumió al país en una crisis política.



Para él, esa movilización, junto al motín policial, propició la salida de Morales del poder. Además, ha advertido de que defenderán a aquellos políticos contra los que se han abierto causas penales "inventadas".



"No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, si ustedes siguen usando a la justicia corrupta, igual vamos a estar al frente porque vamos a defender a nuestras autoridades electas", ha dicho antes de pedir nuevamente a Arce que "deje de ser el títere de Morales".