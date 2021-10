Blanca Suárez, espectacular, impacta en París con el look de fiesta más sexy

07-10-2021 Blanca Suárez ha asistido en París al desfile con el que ETAM ha celebrado sus 100 años de historia. MADRID, 7 (CHANCE) Deslumbrante, impactante, impresionante... muchos adjetivos se nos vienen a la cabeza después de ver las imágenes de Blanca Suárez en París. La actriz asistió como invitada al desfile con el que ETAM celebró su 100 aniversario en un glamouroso evento celebrado en la Ópera de la capital francesa. Una fiesta en la que la madrileña se codeó con celebrities de la talla de Carla Bruni y en el que, haciendo gala de su personalidad única, acaparó todas las miradas con el look de fiesta más ideal y sorprendente de los últimos tiempos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA ETAM



Deslumbrante, impactante, impresionante... muchos adjetivos se nos vienen a la cabeza después de ver las imágenes de Blanca Suárez en París. La actriz asistió como invitada al desfile con el que ETAM celebró su 100 aniversario en un glamouroso evento celebrado en la Ópera de la capital francesa. Una fiesta en la que la madrileña se codeó con celebrities de la talla de Carla Bruni y en el que, haciendo gala de su personalidad única, acaparó todas las miradas con el look de fiesta más ideal y sorprendente de los últimos tiempos.



Como no podía ser de otra manera asistiendo al desfile como embajadora de la firma de lencería, Blanca apostó por un precioso y delicado sujetador de tul estilo bandeau con bordados florales de Etam - a la venta en la web de la firma por 35 euros - como prenda estrella de su sofisticado y sensual estilismo. Sin embargo, y a pesar de que el toque lencero nos encantó, su chaqueta eclipsó a todo lo demás. ¡Y no es para menos!



Una impresionante capa de Zuhair Murad con hombreras marcadas, lentejuelas y flecos en color negro brillante que nos dejó literalmente sin palabras. ¡Qué maravilla de prenda! Completando su 'total look black', la protagonista de 'Las chicas del cable' eligió un sencillo pantalón de talle alto ligeramente acampanado, y unas plataformas metalizadas de Aquazzura.



Pero si el conjunto nos impactó, su maquillaje y peinado no se quedaron atrás. Y es que a pesar de que Blanca es guapísima al natural, el potente maquillaje marcado, dejando todo el protagonismo al rojo intenso de sus labios, fue todo un acierto, dándole un toque glam al look de fiesta más acertado que recordamos. Como 'guinda al pastel', un sofisticado recogido de inspiración japonesa con el que estaba, sencillamente, espectacular.