Biden defiende los mandatos de las vacunas ante la resistencia de los conservadores

En la imagen, Joe Biden, presidente de EE.UU. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 7 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este jueves su mandato para vacunar contra la covid-19 a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas del país, al argumentar que "no hay otra forma de acabar con la pandemia".

Un mes después de anunciar que su Gobierno desarrollará una norma para obligar o bien a vacunarse o a presentar semanalmente resultados negativos de tests de covid-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más, Biden viajó a las afueras de Chicago para promover esa idea.

"Sé que los requisitos de vacunación no son fáciles de aceptar. Son impopulares para algunos, son algo con lo que hacer política para otros. Pero salvan vidas. Son algo revolucionario para nuestro país", dijo Biden desde la localidad de Elk Grove Village, donde visitó una empresa de construcción que ha exigido vacunas a sus empleados.

El mandato de Biden afectará a unos 80 millones de trabajadores, más de dos tercios de la fuerza laboral del país; pero todavía no ha entrado en vigor: el Departamento de Trabajo sigue desarrollando una norma de emergencia para implementarlo, y no está claro cuándo la presentará.

Esa futura medida ha generado una fuerte resistencia de la oposición republicana en el país, donde los fiscales generales de al menos 24 estados dirigidos por conservadores han amenazado con posibles medidas legales para tratar de frenarla, por opinar que infringe las libertades individuales.

El estado de Arizona ya ha demandado al Gobierno de Biden por el tema, y otros territorios, como Misuri, exploran la posibilidad de aprobar leyes estatales que puedan evitar la implementación de la norma en su jurisdicción.

En el sector privado, muchas compañías han dado la bienvenida a la orden de Biden, pero otras se han quejado de la falta de detalles sobre cómo implementarla, y algunos temen que el requisito pueda llevar incluso a algunos empleados a abandonar su trabajo, en un momento de dificultades para encontrar y retener personal.

Las empresas que no cumplan con el mandato enfrentarán multas "significativas", de hasta 13.600 dólares por violación, según la Casa Blanca.

Biden aseguró este jueves que no entiende la oposición a los requisitos de vacunación, cuando está claro que "funcionan", y que "no son nada nuevo", dado que han permitido erradicar en el país enfermedades como el sarampión o la polio.

"Pido a más empresas que actúen (para imponer por su cuenta mandatos de vacunación)", subrayó Biden, quien se reunió durante su viaje con el director ejecutivo de la aerolínea United, Scott Kirby, que impuso esa medida a todos los empleados de su compañía y ha conseguido que el 99 % de su plantilla esté vacunada.