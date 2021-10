Auriculares Libratone Air+: una delicadeza de diseño danés

ILUSTRACIÓN - Los auriculares y el estuche de recarga de los Air+ son de logrado diseño: se ponen y quitan con facilidad y todas sus superficies se pueden limpiar bien. Foto: Franziska Gabbert/dpa

El año pasado las cosas pintaban mal para Libratone. El fabricante danés-chino de dispositivos de audio, centrado en altavoces y auriculares inalámbricos, se había declarado insolvente: varios años de pérdidas y una pandemia fueron más de lo que la empresa estaba en condiciones de sobrellevar. La entrada de un nuevo inversor hizo posible su regreso y el anuncio de una primera novedad: la segunda generación de los auriculares Track Air. Air+ es el nombre de estos pequeños auriculares Bluetooth en azul y blanco que llegan con algunas funciones muy prácticas. El dispositivo es suministrado en un pequeño estuche de plástico azul o blanco con un logotipo metálico y un pájaro en la parte superior. En su interior se encuentran los auriculares. Estos constan de una punta de silicona, de una carcasa del tamaño de un grano de café que alberga los chips y la batería, así como de varillas similares a una nave espacial para los micrófonos y los contactos de carga. Primera impresión: bonito e inusual diseño. El suministro incluye una batería para recargar los Air+. Según el fabricante, estos ofrecen una duración de la batería de algo menos de seis horas, y el estuche tiene capacidad para tres cargas completas más. La carga se realiza a través de USB-C o de forma inalámbrica; una luz LED alrededor del puerto USB indica el estado de carga con señales intermitentes al pulsar un botón. Según el fabricante, la cancelación activa de ruido (ANC) integrada atenúa el ruido ambiental hasta 30 dB. Los auriculares Libratone deben ser emparejados a través del menú Bluetooth pulsando el botón en la carcasa. Además, se necesita para ello la aplicación Libratone y una cuenta de usuario. Según el fabricante, esto es necesario, entre otros, para que los usuarios reciban las actualizaciones correctas. Si bien Libratone asegura que no recoge datos de los usuarios, es un poco molesto tener que crear una cuenta para poder utilizar los auriculares. Los Air+ se ajustan cómodamente y con firmeza a la oreja. Gracias a las varillas laterales en forma de ala, se asientan de forma segura y no se tambalean. La práctica de deportes y ciclismo no supone ningún problema. Para seleccionar la punta de silicona correcta, la aplicación ofrece un menú con una prueba de ajuste que permite determinar cuál es el accesorio adecuado. El manejo de los auriculares es un tanto difícil. Por un lado, se puede configurar un sinfín de comandos a voluntad. Estos se activan con un doble o triple toque de dedo en el auricular derecho o izquierdo. Sin embargo, la sensibilidad de las superficies de los sensores podría ser aún mejor. En ocasiones, los sensores no reaccionan a los comandos, y, si se golpea con más fuerza, se produce un desagradable zumbido. La configuración a través de la aplicación es fácil y sencilla. Sin embargo, a veces esta solo reconoce los auriculares activados en el segundo intento. El sonido es bien afinado, matizado y rico en detalles. Lo que le falta un poco a los Air+ en comparación con los AirPods Pro o los Galaxy Buds 2 es la plenitud. Suenan bien, pero no llegan a producir ese efecto sorpresa que se siente cuando las canciones conocidas adquieren de repente una nueva dimensión auditiva a través de los auriculares. En los ajustes hay cuatro modos de sonido: neutro, más grave, más agudo y un modo dinámico que se supone que adapta los cascos a la música correspondiente. Este no siempre funciona a la perfección, ya que a veces produce un sonido apagado y poco definido. Los Libratone Air+ pueden cambiar entre tres dispositivos emparejados. Esto es práctico, por ejemplo, cuando se quiere pasar de escuchar música en el teléfono a ver vídeos en el PC. Sin embargo, el cambio no se produce de forma automática, como ocurre con los AirPods Pro de Apple, sino tocando los cascos. Además, los Libratone Air+ tienen tres modos de funcionamiento. El modo de transparencia permite el paso del ruido ambiental para que no se pierda el contacto con el entorno, incluso cuando se reproduce música o podcasts. Esto funciona mejor con los Libratone que con algunos competidores. Solo los AirPods Pro, de Apple, ofrecen en la comparativa un mejor rendimiento. El modo confort es una función central y el punto más fuerte a favor del Air+. Aquí, la cancelación de ruido se ajusta automáticamente al ruido ambiental. Dependiendo del nivel de ruido, la cancelación activa del ruido es más fuerte o más débil. El modo manual permite a los usuarios ajustar manualmente el nivel de cancelación de ruido entre 0 = desactivado y 30 = máximo. Los Libratone Air+ son elegantes, funcionales y suenan bien. Sin embargo, presentan un problema: su diseño hace que haya un ruido de viento increíblemente fuerte cuando se monta en bicicleta. El ANC activado alcanza a bloquearlo, pero hace que se pierda el contacto auditivo con el entorno. Esto va en detrimento de la seguridad y de la calidad de sonido en las conversaciones telefónicas. Los Libratone son unos auriculares sin mayores pegas. Suenan bastante bien y son cómodos de llevar. Su concepto de manejo requiere acostumbrarse un poco, pero los usuarios disponen de una serie de opciones de ajuste que no están disponibles en otros modelos. Los Air+ funcionan tanto con Android como con iOS y el cambio entre dispositivos de diferentes fabricantes es práctico. Sin embargo, su precio sí que podría ser un obstáculo. Este supera al de dispositivos tales como los Pixel Buds A Series de Google, que ofrecen un sonido casi comparable, y los Beats Studio Buds, que están mejor integrados en iOS. Los AirPods Pro de Apple también están disponibles a un precio menor. Los usuarios de Android, por otro lado, también pueden echar un vistazo a los Galaxy Buds 2, de Samsung, que también son más económicos. dpa