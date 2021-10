A.Saudí.- Ratificada la condena a 20 años de cárcel por terrorismo contra un trabajador humanitario

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de apelaciones de Arabia Saudí ha ratificado este miércoles la condena a 20 años de cárcel dictada contra el trabajador humanitario Abdulrahman al Sadhan por parte de un tribunal antiterrorista, según ha confirmado su familia.



"El Tribunal de Apelaciones de Arabia Saudí ha decidido hoy ratificar la sentencia de 20 años de cárcel seguidos de 20 años de prohibición de viaje contra mi hermano", ha dicho Arij al Sadhan a través de un vídeo publicado en su cuenta en la red social Twitter.



En el mismo, ha subrayado que "las vistas se han celebrado en secreto", sin que el acusado "tuviera acceso a su abogado o a su familia". "Las llamadas y las visitas no han estado permitidas, en absoluta", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que Al Sadhan "estuvo bajo desaparición forzosa durante tres años sin ser imputado y siendo brutalmente torturado".



"Déjenme mencionar que las torturas han dejado unos daños visibles y permanentes que las autoridades saudíes están intentando ocultar de forma desesperada y que son por lo que quieren encerrar a mi hermano para siempre", ha remachado Arij al Sadhan, quien cuenta con ciudadanía estadounidense.



Al Sadhan, que fue detenido por las fuerzas de seguridad saudíes en marzo de 2018 en las oficinas de la Sociedad de la Media Luna Roja en la capital, Riad, fue sentenciado en abril, tal y como confirmaron las autoridades estadounidenses. La sentencia fue apelada y ahora ha sido ratificada.



La organización no gubernamental MENA Rights Group afirmó tras la sentencia que Al Sadhan fue detenido por "gestionar dos cuentas satíricas en Twitter", una de las cuales contaba con 170.000 seguidores. Tras ello, fue imputado por "financiar el terrorismo" y "apoyar y mostrar simpatía por Estado Islámico".



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha mostrado su "decepción" por la condena contra Al Sadhan "por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión". "Hemos seguido el caso de cerca y estamos preocupados por las acusaciones de que Al Sadhan fue sometido a malos tratos, de que no ha podido comunicarse con su familia y de que las garantías de un juicio justo no han sido respetadas", ha dicho.



"Tal y como se ha subrayado a las autoridades saudíes a todos los niveles, el ejercicio pacífico de los derechos universales nunca debería ser un delito punible", ha reseñado Price en un comunicado, en el que ha destacado que Washington "seguirá elevando el papel de los Derechos Humanos" en su relación con Riad y "animando unas reformas legales que hagan avanzar el respeto de los Derechos Humanos de todos los individuos".