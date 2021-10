Argentina.- La Justicia argentina reprograma la comparecencia de Macri por espionaje para el 20 de octubre

09-07-2021 Mauricio Macri, expresidente de Argentina POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El juez Martín Bava ha reprogramado este jueves la comparecencia del expresidente Mauricio Macri por el espionaje de las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan para el próximo 20 de octubre, un día después de que avisara que no acudiría a declarar por hallarse en el extranjero.



Precisamente Bava ha aludido en esta última resolución al escrito que le envió el miércoles Patricia Bullrich, la presidenta del partido de Macri, Propuesta Republicana (PRO), en la que notificaba que no solo no se presentaría, sino que pedía al magistrado que se abstuviera de tomar "decisiones apresuradas", ante la posibilidad de que pudiera declarar en rebeldía al acusado y ordenar su detención.



"La exposición mediática que ha tenido el caso ha llegado al extremo de que personas de reconocida cercanía al imputado hacen referencia a esta causa y hasta brinden información a diferentes medios sobre posibles acciones y estrategias que el imputado llevaría adelante ante este juzgado", ha señalado el juez.



"Sin perjuicio de ello, hasta el momento no se ha presentado ningún letrado ante esta sede con motivo de ejercer el patrocinio jurídico del imputado", ha añadido Bava en la resolución, de la que se ha hecho eco el diario argentino 'La Nación'.



De acuerdo con la ley argentina, quien es llamado a declarar debe ser notificado de manera formal y contar con al menos tres días antes de comparecer. La defensa ha alegado que no acudirá puesto que no recibió el escrito hasta este miércoles, algo que Bava ha reconocido, pero ha lamentado las dificultades que ha tenido para hacer llegar el aviso al expresidente Macri.



Esta es la primera vez Macri tendrá que acudir en calidad de imputado desde que dejó la Presidencia. La causa de espionaje a familiares del submarino desaparecido se inició hace un año tras una denuncia de una de las interventoras de la Inteligencia argentina.



Tras la denuncia, el expediente del caso señala que se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos llevados a cabo sobre familiares de los tripulantes, sin autorización judicial ni justificación, informa Télam.



En este sentido, Bava indicó en el fallo que el espionaje se llevó a cabo "con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional".



Estos hechos "vulneran los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado" al "inmiscuirse en la vida privada e intimidad de estas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido", expuso Bava.



La última comunicación con el ARA San Juan fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a Mar del Plata con 44 personas a bordo, cuando la nave informó de que realizaría una inmersión para que descansara la tripulación tras el esfuerzo de navegar en superficie en medio de una tormenta. Un año después, el 11 de noviembre, el submarino fue encontrado.