Apple desarrolla tecnología para ampliar uso del iPhone en autos

(Bloomberg) -- Apple Inc., cuya interfaz CarPlay es utilizada por millones de automovilistas para controlar la música, obtener direcciones y hacer llamadas telefónicas, busca ampliar su alcance dentro de los automóviles.

La empresa está trabajando en una tecnología que permitiría acceder a funciones como el sistema de climatización, el velocímetro, la radio y los asientos, según personas con conocimiento de los planes. La iniciativa, conocida internamente como “IronHeart”, aún se encuentra en sus primeras etapas y requerirá la cooperación de fabricantes de automóviles.

El trabajo pone de relieve la idea de que los automóviles podrían ser una importante fuente de ingresos para el gigante tecnológico, incluso sin vender un vehículo propiamente tal. Si bien los planes de un automóvil Apple se han enfrentado a contratiempos, incluida la deserción de ejecutivos clave este año, la compañía ha seguido avanzando con CarPlay. Permite a los clientes vincular sus iPhones con un vehículo para gestionar las llamadas funciones de infoentretenimiento. Siete años después de su lanzamiento, en la actualidad la mayoría de los principales fabricantes de automóviles ofrecen CarPlay.

IronHeart llevaría CarPlay un paso más allá. El sistema basado en el iPhone podría acceder a una serie de controles, sensores y configuraciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto es secreto.

Esto incluye:

lecturas de temperatura y humedad interior y exterior

zonas de temperatura, ventiladores y sistemas de descongelación

ajustes de altavoces de sonido envolvente, ecualizadores, tweeters, subwoofers y atenuación y balance

asientos y apoyabrazos

los grupos de instrumentos de velocímetro, tacómetro y combustible

Un portavoz de Apple declinó comentar sobre los planes automovilísticos de la empresa con sede en Cupertino, California.

Al obtener acceso a los controles y los instrumentos, Apple podría convertir CarPlay en una interfaz que podría abarcar casi todo el automóvil. Los datos también podrían ser utilizados por Apple o terceros para crear nuevos tipos de aplicaciones o agregar funciones a las ya existentes.

Algunos usuarios de Apple se han quejado de la necesidad de cambiar entre CarPlay y el sistema integrado de un automóvil para administrar los principales controles. Esta iniciativa aliviaría este problema.

El esfuerzo sería similar al enfoque de Apple para la tecnología de la salud y el hogar. La compañía ofrece una aplicación en el iPhone que puede acceder y agregar datos de dispositivos de salud externos utilizando su protocolo HealthKit. La aplicación Home, por su parte, utiliza el sistema HomeKit de Apple para controlar aparatos inteligentes, como termostatos, cámaras de seguridad y cerraduras de puertas.

IronHeart representaría el mayor impulso de Apple en materia de automóviles desde que se lanzó CarPlay en 2014, pero podría no ser un éxito entre los fabricantes de automóviles, que podrían ser reacios a ceder el control de funciones clave a Apple. Mientras CarPlay está actualmente en más de 600 modelos de automóviles, otras iniciativas de Apple lanzadas en los últimos años han tardado más en ser aceptadas por los fabricantes de automóviles.

