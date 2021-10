Antonio David y Rocío Flores, de nuevo en los juzgados. Te descubrimos su última batalla judicial

12-02-2021 Rocío y Antonio David Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Rocío Flores no ha faltado este jueves a su puesto de colaboradora en 'El programa de Ana Rosa' y, tras la llamativa ausencia Antonio David Flores en la celebración del 46 cumpleaños de Olga Moreno el pasado domingo en Málaga - que desató las especulaciones sobre una crisis en la pareja - ha querido aclarar por qué su padre no estuvo presente en la fiesta.



"Hicimos una comida con amigos y familiares. Fue diferente y mucho más íntimo, pero estábamos todos prácticamente. Mi padre no vino porque estuvo en Madrid por motivos laborales, estaba con el abogado por los procesos judiciales que tiene, y vino al día siguiente", ha aclarado Ro, desvelando que su regalo a Olga fue "un bolso muy mono, que me gustó el color y a ella le gustó mucho".



¿El motivo de esta reunión de última hora de Antonio David con sus abogados? Pues una nueva batalla judicial que se suma a sus temas pendientes, y que en esta ocasión tiene también como protagonista a la propia Rocío. Y es que tal y como han desvelado en 'El programa de Ana Rosa', padre e hija han abierto unas diligencias previas en el Juzgado número 8 de Málaga contra una persona llamada Juanjo Sánchez, por acoso cibernético y suplantación de identidad.



Y es que este hombre, conocido por intentar vender a las redacciones de diferentes medios de comunicación información delicada sobre famosos como Enrique Ponce, Sofía Suescun o Froilán, se habría hecho pasar tanto en redes sociales como en correos electrónicos por Rocío Flores y Antonio David, como la propia colaboradora ha confirmado.



"Se han abierto diligencias contra esta persona, que se hacía pasar por mí y por mi padre a través de varias redes y mails como si fuésemos nosotros. Intentaba vender información falsa a ciertos periodistas que repercutían a terceras personas de mi familia haciéndose pasar por nosotros y en cuanto nos enteramos lo denunciamos", ha explicado, sin detallar sobre quién trataba la información y asegurando que no sabe si algún periodista compró esta noticia falsa.