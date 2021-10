AMP.- Polonia.- Bruselas cree que el fallo del Constitucional polaco pone en duda los principios UE y estudia medidas

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha recibido con "gran preocupación" el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia que considera incompatibles con la Constitución las leyes comunitarias porque es una sentencia que "pone en duda los principios" de la UE y que Bruselas va a examinar en detalle para tomar medidas.



"Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar que los principios fundadores de la UE se respeten", ha declarado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una rueda de prensa en Luxemburgo, donde participó en una reunión de ministros de Justicia de la UE.



El comisario ha recordado con insistencia la "primacía" del Derecho comunitario sobre el derecho nacional de los Estados miembros, al tiempo que ha reconocido que "vivimos un periodo difícil para el Estado de derecho".



"La sentencia de hoy en Polonia no puede quedar sin consecuencias", ha dicho, por su parte, el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, en una primera reacción difundida en las redes sociales al poco de conocerse la decisión del Constitucional polaco.



Sassoli ha advertido también de que la primacía del Derecho europeo "debe ser indiscutible" y no cumplirlo supone "desafiar" uno de los principios fundamentales de la UE, por lo que la Eurocámara "llama a la Comisión a tomar las medidas necesarias".



Preguntado por los detalles de la respuesta que prepara el Ejecutivo comunitario, el comisario Reynders ha dicho que primero van a estudiar en detalle el contenido de la sentencia para evaluar las acciones posibles, pero que Bruselas tiene "una serie de instrumentos para hacer respetar la primacía del Derecho de la UE".



Así, el responsable comunitario de Justicia ha recalcado que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "deben imponerse" sobre los dictámenes nacionales y que son "vinculantes" para todas las autoridades de los Estados miembro, incluidos sus tribunales.



"La Comisión no va a dudar en hacer uso de sus poderes bajo los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme e integridad del Derecho de la Unión", ha precisado la institución en un comunicado.



La Unión Europea es una "comunidad de valores y de leyes que deben respetarse en todos los Estados miembro", continúa el comunicado que, concluye, "deben protegerse los derechos de los europeos, sin emportan dónde vivan en la Unión Europea".



SENTENCIA



El Constitucional polaco se ha pronunciado este jueves, tras aplazar hasta en tres ocasiones el fallo, respecto a una petición del primer ministro, Mateusz Morawiecki, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminase que las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno podían suponer una violación de las leyes comunitarias.



El máximo tribunal polaco, presidido por Julia Przylebska, ha sentenciado que algunas de las regulaciones comunitarias son incompatibles con la Constitución de Polonia, informa 'Rzeczpospolita'.



"El intento de interferir en el poder judicial polaco por parte del TUE viola el principio del Estado de Derecho, el principio de supremacía de la Constitución y el principio de preservación de la soberanía en el proceso de integración europea", ha concluido el Constitucional, mientras que su presidenta ha defendido que "los órganos de la Unión Europea operan fuera de los límites de los poderes conferidos por la República de Polonia en los tratados".



De los doce jueces presentes, dos han mostrado su rechazo a la sentencia, en contraposición a los magistrados que han subrayado que "en la jerarquía de fuentes del derecho, el Tratado de la Unión Europea está por debajo de la Constitución, al igual que todo acuerdo internacional ratificado", en palabras del juez Bartlomiej Sochanski.