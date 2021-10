AMP.- Guinea.- La junta militar de Guinea nombra primer ministro de transición a Mohamed Béavogui

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El líder de la junta militar instaurada en Guinea tras el golpe de Estado del 5 de septiembre, Mamady Doumbouya, actual presidente de transición, ha nombrado este miércoles como primer ministro de transición al diplomático Mohamed Béavogui.



Béavogui, de 68 años y que cuenta con experiencia en puestos de desarrollo y en la ONU, será ahora el responsable de formar el gobierno de transición en el país africano, según ha anunciado la Presidencia en un decreto, informa el portal Guinée News.



El diplomático tendrá que llevar a cabo esta tarea de acuerdo a los términos marcados por el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), el nombre con el que se ha autodefinido la junta militar, en la denominada Carta de Transición.



El propio Béavogui ha mostrado su "emoción" por el nombramiento y ha trasladado su reconocimiento a Doumbouya, al tiempo que ha resaltado que se trata de "un momento histórico para el país". "Nuestra historia está jalonada de enormes dificultades", ha resaltado.



"No hemos podido construir la Guinea normal que queríamos. Tenemos una oportunidad y la providencia ha querido que esté aquí para poder contribuir", ha manifestado el nuevo primer ministro, quien ha destacado que el cargo acarrea "una gran responsabilidad".



"Nuestro papel es del de lograr los resultados esperados durante la transición. Por una parte, hay una agenda política y una agenda de estabilización para construir la base de una administración pública que trabaje al servicio del ciudadano y sea justa, igualitaria y al servicio de todos", ha apuntado.



Por ello, ha llamado al futuro Gobierno "a lograr los objetivos de la carta (de transición), para satisfacción de todos los guineanos", según unas declaraciones concedidas a la emisora FIM FM y recogidas por el portal de noticias Media Guinée.



Asimismo, el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), opuesto al derrocado presidente, Alpha Condé, ha trasladado su deseo de que Béavogui tenga éxito en su tarea para lograr "restaurar la democracia", según el portal Vision Guinée.



Por otra parte, Doumbouya ha designado al hasta ahora portavoz de la CNRD, el coronel Amara Camara, como secretario general de la Presidencia de Guinea.



Estos nombramientos se producen un mes después de la toma del poder por parte de la junta militar tras la caída del presidente Alpha Condé en el golpe de Estado, que ha provocado críticas internacionales, especialmente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha impuesto sanciones.



Como actual presidente de transición, Doumbouya ha prometido "reunificar" a los guineanos antes de las próximas elecciones, a las que no se presentará y que cuya celebración aún está por concretar. Igualmente, ha defendido el "cambio político" impuesto en el país africano.



Asimismo, ha impulsado una Carta de Transición que servirá como "ley fundamental" hasta la aprobación de una nueva Constitución y mediante la cual se establece la creación del gobierno interino y un Consejo Nacional de Transición, cuyos miembros no podrán presentarse a los próximos comicios.



El documento marca también la formación de un Consejo Nacional de Transición (CNT) que ejercerá de Parlamento y tendrá que preparar la nueva Constitución, que se someterá a referéndum.