AMP.- Austria.- Kurz apela a la presunción de inocencia y afirma que quiere dar continuidad al Gobierno de coalición

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha apelado este jueves a la presunción de inocencia y se ha mostrado a favor de dar continuidad al Gobierno de coalición, después de que la Justicia llevara a cabo registros en la sede de su partido, el Partido Popular Austríaco (OPV) y en varios despachos de la Cancillería.



Kurz ha mantenido una reunión con el presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, que ha calificado de "buena" y "con confianza", aunque ha evitado dar más detalles sobre las conversaciones en una breve declaración ante la prensa a su salida del Palacio de Hofburg.



Sí ha señalado que la presunción de inocencia también se le debe aplicar y ha confirmado que quiere mantener la coalición con el Partido Verde, ya que el Gobierno se ha enfrentado "bien" a la pandemia de COVID-19, entre otros logros. No obstante, ha asegurado que el OPV está "preparado para todos los escenarios", ha recogido el diario 'Der Standaard'.



Durante la jornada, el vicecanciller y líder del Partido Verde de Austria, Werner Kogler, ha anunciado conversaciones con Van der Bellen y los partidos políticos del país con representación parlamentaria para "discutir cómo proceder", después de las acusaciones que pesan sobre Kurz y su círculo más cercano.



"Tenemos que trabajar juntos para garantizar la estabilidad y una aclaración, es por eso por lo que me gustaría saber cómo proceder", ha señalado Kogler en una serie de mensajes publicados a través de su cuenta en la red social Twitter.



Kogler ha insistido en la necesidad de que los hechos se "aclaren por completo". "Esto es lo que espera la gente en Austria", ha afirmado, antes de asegurar que la coalición gobernante no puede volver a sus funciones y que la capacidad de Kurz "está cuestionada en este contexto". "Tenemos que garantizar la estabilidad", ha incidido.



Los registros se llevaron a cabo en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. Está relacionada con unas encuestas que supuestamente encargó el Ministerio de Finanzas de Austria en las que Kurz y el Partido Popular Austríaco salían favorecidos y que aparecieron en un grupo de medios del país.



Los investigadores creen que la cartera de Finanzas desvió dinero para los sondeos que, a juicio del fiscal, estaban "exclusivamente motivados para el avance político del partido". Su publicación en el grupo mediático estuvo acompañado de una cooperación publicitaria de más de 1,1 millones de euros. El grupo mediático rechaza las acusaciones.



Kurz está acusado de incitar al pago de sobornos, mientras que varias personas de su círculo más cercano están acusadas del pago de los mismos, entre los que destacan, entre otros, sus estrategas de medios de comunicación Johannes Frischmann y Gerald Fleischmann.