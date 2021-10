Alonso: "Hay reglas diferentes según el piloto"

EFE/EPA/Sedat Suna / POOL

Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- El piloto español Fernando ALonso (Alpine) se quejó este jueves, la víspera del comienzo del Gran Premio de Turquía, de los diferentes criterios de los comisarios al aplicar o no sanciones y afirmó que "hay reglas diferentes según el piloto".

"Hay reglas diferentes según el piloto o formas diferentes de hablar sobre las situaciones para la gente. Habrá que ver quién es el próximo en cruzar la línea blanca a la hora de entrar a boxes, de dónde es y la sanción que se lleva por ello", dijo este jueves en el circuito de Estambul.

"Esto es sólo para confirmar que cuando yo algo algunas cosas distintas, éstas tienen una repercusión diferente", añadió en la rueda de prensa previa al GP de Turquía según la web SoyMotor.

"Durante la mayor parte del Mundial, he sido el idiota al que le han adelantado por fuera de la pista en las dos primeras curvas. Me pasó en las dos primeras carreras y también en Austria y luego nadie dijo nada", señaló Alonso. EFE

sab