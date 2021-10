Alemania y Dinamarca repatrían de Siria a 37 niños y 11 presuntas islamistas

Heiko Maas, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Berlín, 7 oct (EFE).- Alemania repatrió anoche de Siria a ocho mujeres presuntamente miembros de la organización terrorista Estado Islámico (EI) y a 23 menores en un operativo conjunto con Dinamarca, país de origen de otras tres mujeres y catorce niños asimismo repatriados.

"Me alegra que hayamos podido repatriar esta noche a otros 23 menores y a sus madres del campamento de Roj, en el noreste de Siria. Los menores no tiene culpa de la situación", señaló el titular de Exteriores alemán, Heiko Maas, en un comunicado difundido hoy.

Agregó que es correcto hacer todo lo posible por garantizar a estos niños "una vida en un entorno seguro y favorable", al tiempo que precisó que las madres, que en su mayor parte fueron detenidas nada más llegar a Alemania, tendrán que responsabilizarse por sus actos ante la Justicia.

El ministro calificó el operativo de "considerable esfuerzo" no sólo para la parte alemana, sino para todos los implicados, y dio las gracias a Dinamarca por llevar a cabo esta misión conjunta, así como a Estados Unidos, por el apoyo logístico.

En el caso de los menores y las mujeres repatriadas, se trata de casos que según las autoridades locales requieren de una protección especial.

Principalmente son niños con alguna enfermedad o con personas en Alemania que se pueden hacer cargo de ellos, así como sus hermanos y madres.

El ministro agregó que la situación en la región es "muy difícil" y que millones de personas dependen de la ayuda humanitaria.

Con la pandemia del coronavirus, el colapso económico no ha hecho más que agudizar la situación, subrayó.

"La gente en Siria, también nuestros interlocutores, se enfrentan diariamente a desafíos extremos", dijo.

En ese sentido, dio las gracias a las personas de contacto en la zona, sobre todo a la administración autónoma kurda en el noreste de Siria por haber apoyado en los últimos meses y en la medida de sus posibilidades los intensos preparativos para esta misión.