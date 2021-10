Alemania.- Arranca en Alemania el juicio contra un guardia del campo de concentración de Sachsenhausen

El exempleado, de cien años, se enfrenta a cargos por complicidad en más de 3.500 asesinatos



BRANDEBURGO (ALEMANIA), 7 (DPA/EP)



El juicio a un ex guardia del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, acusado de complicidad en asesinatos en masa perpetrados entre 1942 y 1945, ha arrancado este jueves en Alemania.



Según la acusación, el ex guarda de las SS, que actualmente tiene cien años, ayudó e instigó el asesinato de miles de internos del campo ubicado al norte de Berlín.



En concreto, se enfrenta a cargos relacionados por complicidad en un total de 3.518 asesinatos. La Fiscalía de Neuruppin, en el estado de Brandeburgo, alega que sus acciones fueron conscientes e intencionadas.



En la lectura de las acusaciones, el fiscal Cyrill Klement ha descrito los asesinatos sistemáticos de miles de internos en el campo desde 1941 a 1945: fusilamientos masivos, exterminios en cámaras de gas y la muerte de prisioneros por debilitamiento y enfermedad.



"El acusado apoyó esto, a sabiendas y de buena gana, al menos al realizar concienzudamente el servicio de guardia, que estaba perfectamente integrado en el sistema de matanza", ha explicado. El acusado no ha querido hacer comentarios sobre las acusaciones pero sí sobre sus circunstancias personales, ha informado su abogado defensor, Stefan Waterkamp.



Más de 200.000 personas fueron encarceladas en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen, desde que fuera construido por prisioneros en 1936 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.



Entre los prisioneros había opositores políticos al régimen nazi y miembros de grupos perseguidos por los nazis, como los judíos, los gitanos o los homosexuales. Decenas de miles de prisioneros perecieron a causa del hambre, las enfermedades, los trabajos forzados, los experimentos médicos y los malos tratos o fueron víctimas de las acciones sistemáticas de exterminio de las SS.



El número de ex guardias de los campos que siguen con vida es cada vez menor. Los actos tuvieron lugar hace casi 80 años, por lo que el acusado tenía entonces unos 20 años. Los codemandantes acusan a la Justicia alemana de haber descuidado la investigación de los crímenes nazis durante décadas.



Leon Schwarzbaum, superviviente del Holocausto y testigo presencial, espera que se haga justicia. "Es el último juicio para mis amigos, conocidos y seres queridos que fueron asesinados en el que todavía se condenará al último culpable, ojalá", ha dicho el también centenario al inicio del juicio.



Schwarzbaum nació en Hamburgo en 1921 y sobrevivió a los campos de concentración de Auschwitz, Buchenwald y Sachsenhausen. Lleva décadas relatando sus experiencias de la época nazi.



Están previstas 22 jornadas de juicio que se distribuirán hasta enero de 2022. Un experto determinó que el acusado estaba en condiciones de aguantar un proceso judicial pero se decidió que se limitase la duración de las sesiones diarias.