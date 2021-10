Afganistán.- EEUU investigará las acusaciones contra Ghani por supuestamente huir de Afganistán con dinero oculto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), John Sopko, ha afirmado que el organismo investigará las acusaciones contra el expresidente afgano Ashraf Ghani por supuestamente huir del país ante los avances de los talibán con millones de dólares en varias maletas.



Sopko ha resaltado ante un comité de la Cámara de Representantes que su oficina ha recibido el encargo de investigar estas acusaciones a petición de otro comité del Congreso. "Aún no hemos demostrado eso", ha agregado, según ha informado el diario estadounidense 'The Washington Post'.



El SIGAR fue creado en 2008 por el Congreso de Estados Unidos para investigar posibles fraudes y malversación en el país asiático, muy dependiente de las donaciones económicas internacionales, por lo que tiene jurisdicción sobre todos los programas y operaciones apoyadas por Washington desde 2001.



Ghani, que huyó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) con los talibán a las puertas de Kabul, pidió en una carta publicada en septiembre perdón a la ciudadanía por haber dejado que su mandato terminase en "tragedia" y, aunque no desveló detalles de su huida, aseguró que es "categóricamente falso" que se fuera del país con dinero oculto.



Así, manifestó que no huyó "con millones de dólares propiedad del pueblo afgano", como han llegado a apuntar sus detractores en estas últimas semanas, al tiempo que hizo hincapié en que estas acusaciones "son completa y categóricamente falsas".



"La corrupción es una plaga que ha lastrado Afganistán durante décadas y la lucha contra la corrupción ha sido el foco central de mi labor como presidente. Heredé un monstruo que no se podía derrotar fácil ni rápidamente", resaltó Ghani, quien defendió su transparencia durante los últimos años e incluso se ofreció a que Naciones Unidas o cualquier otro organismo independiente audite su fortuna.