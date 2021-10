Afganistán.- AI celebra el nombramiento de un relator especial de la ONU para Afganistán, pero reconoce que esperaba más

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La ONG Amnistía Internacional (AI) ha celebrado este jueves la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de nombrar un relator especial para Afganistán, aunque lamenta que la resolución no haya tenido "la respuesta contundente" que esperaban.



La secretaria general de AI, Agnes Callamard, ha señalado que nombrar a un relator especial para Afganistán es un "primer e importante paso" hacia una supervisión "seria" de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la situación de los Derechos Humanos de los afganos, siempre y cuando se destinen los "recursos necesarios".



"Con la velocidad a la que transcurre la situación, es imperativo que se nombre a un titular para este mandato con la mayor urgencia posible y que se le proporcione, de manera oportuna, todos los recursos necesarios para llevar a cabo su labor", ha defendido la secretaria general de AI.



No obstante, Callamard ha lamentado que, "dada la gravedad de la crisis en materia de Derechos Humanos que envuelve Afganistán", la resolución aprobada "no ha alcanzado la contundente respuesta" que Amnistía esperaba, después de que haya salido adelante con 28 votos a favor, 14 abstenciones y cinco en contra.



"Un mecanismo de investigación internacional independiente, con poderes para documentar y reunir pruebas para futuros procesamientos, es fundamental para garantizar la justicia, la verdad y la reparación de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de Derechos Humanos que se están cometiendo", ha enfatizado Callamard.



El nuevo relator especial para Afganistán contará con el apoyo de un equipo con experiencia en investigación, análisis jurídicos, derechos de las mujeres y niñas, minorías, acceso a la educación y en materia de tortura y medicina forense.



"Esperamos que con este apoyo adicional, pueda llevar a cabo una supervisión e investigación efectivas de los numerosos crímenes contra el Derecho Internacional y violaciones de los Derechos Humanos que se están cometiendo en Afganistán", ha confiado.



Este nombramiento tiene lugar tras las presiones de medio centenar de organizaciones no gubernamentales para que los Estados que conforman Naciones Unidas establecieran una misión que investigara sobre el terreno lo que sucedía en Afganistán en materia de Derechos Humanos, tal y como ya hace en otros países.



Amnistía ha denunciado recientemente en un último balance que tras la caída de Afganistán en manos de los talibán han aumentado los crímenes y las violaciones de libertades fundamentales de la población, en especial mujeres y minorías, pero también personal docente, periodistas y activistas de la sociedad civil afgana.