01-01-1970 Venezuela.- Venezuela designa a Yván Gil como encargado de negocios ante la UE . El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha designado este martes al hasta ahora viceministro venezolano para Europa, Yván Gil, como encargado de negocios ante la Unión Europea.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha designado este martes al hasta ahora viceministro venezolano para Europa, Yván Gil, como encargado de negocios ante la Unión Europea.



Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia, a través de su perfil de Twitter, en una publicación en la que ha precisado que los cambios han sido ordenados por el presidente, Nicolás Maduro.



Gil llega a este cargo después de que la UE haya nombrado en septiembre al diplomático español Rafael Dochao encargado de negocios, puesto por debajo del rango de embajador, como máximo representante diplomático europeo en Caracas.



El bloque decidió mantener rebajada su presencia diplomática en el país sudamericano tras la crisis que supuso que la exembajadora de la UE en Venezuela, la portuguesa Isabel Brilhante, fuera declarada persona 'non grata' por el Gobierno de Maduro y se viera obligada a salir del país. La diplomacia comunitaria no nominó un sustituto y dejó entonces el puesto vacante.



En medio del conflicto diplomático, la UE respondió de la misma manera a la maniobra de Maduro, aunque la entonces embajadora venezolana ante la UE, Claudia Salerno, no abandonó Bruselas al ser también enviada ante Bélgica.



El nombramiento de un encargado de negocios en lugar de un embajador es una práctica habitual en diplomacia cuando un país o institución quiere mantener su presencia en un país cuyo régimen no es legítimo o amigo y no quiere darle el más alto reconocimiento formal.



Por otro lado, el ministro de Exteriores de Venezuela ha informado que la hasta ahora viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniela Rodríguez, sustituirá a Gil como viceministra para Europa.



Asimismo, el diplomático venezolano Rubén Darío Molina ocupará el cargo que ostentaba hasta estos cambios Rodríguez.