Venezuela llega a 4.539 muertes por covid-19 tras 13 nuevos fallecimientos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto de archivo. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Caracas, 5 oct (EFE).- Venezuela llegó este martes a 4.539 muertes por covid-19 desde el comienzo de la pandemia, tras computar en las últimas 24 horas 13 nuevos fallecimientos a causa de esta enfermedad, informó la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente, hoy 13 venezolanos fallecieron por el virus", dijo Rodríguez en un mensaje en Twitter, donde detalló que seis de los fallecidos en esta jornada son de Caracas, tres de Miranda, dos de Yaracuy y los otros dos de Zulia.

Asimismo, informó que las autoridades registraron 1.452 nuevos contagios para llegar a un total de 376.311 desde que se inició la pandemia.

Según detalló, el estado con más casos durante este martes fue Miranda con 576 contagios, seguido de Caracas con 383, Nueva Esparta con 208, Anzoátegui con 49, Mérida con 48, Yaracuy con 42, Cojedes con 40, Zulia y Aragua con 21 cada uno, Barinas con 19, Guárico con 13, La Guaira con once, Lara y Táchira con 6 en cada entidad.

La lista la completan Carabobo con tres casos, Bolívar con dos y Trujillo, Monagas, Apure y Sucre con uno cada uno.

La vicepresidenta aseguró además que de los 376.311 casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia, solo 14.433 se encuentran activos, pues 357.339 de los contagiados se han recuperado y 4.539 han fallecido.

"Recordamos a nuestro pueblo que las personas mayores de 18 años pueden ir a vacunarse sin previa cita en cualquier centro de salud", apuntó Rodríguez.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró, hace una semana, que, en ese momento, ya se habían inmunizado con dos dosis a 5.983.049 personas en Venezuela, lo que representa el 27 % de la población, mientras que con una dosis se habían vacunado, de acuerdo a sus datos, 9.731.808 ciudadanos, lo que equivale al 43,9 % de los venezolanos.

Esos datos revelan que el cómputo no se realizó sobre el total de la población actual de Venezuela -algo más de 30 millones, según el Gobierno-, sino que se calculó para un sector de 22.159.440 personas, en el caso de los vacunados con pauta completa, y para 22.168.109 habitantes, en el caso de los inoculados con una sola dosis.

El funcionario no explicó a qué se debe esa diferencia ni qué franjas de edad entran en el cálculo.

Desde entonces, la Administración no volvió a brindar datos globales, sino que se refirió, únicamente, a información parcial sobre vacunación en determinados estados o sectores "prioritarios".