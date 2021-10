Vapear expone a jóvenes a 2.000 sustancias químicas dañinas

(Bloomberg) -- Vapear expone a los usuarios a alrededor de 2.000 productos químicos, entre los que se incluyen compuestos industriales potencialmente dañinos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins a cuatro populares marcas.

La mayoría de las sustancias químicas encontradas no habían sido identificadas, pero de las que sí, seis fueron motivo de preocupación, según el estudio publicado en Chemical Research in Toxicology, una revista revisada por pares. Los investigadores encontraron compuestos similares a los hidrocarburos condensados que normalmente se asocian con productos de combustión tradicionales como los cigarrillos, a pesar de que el vapeo a menudo se comercializa como más seguro. El estudio también encontró en algunos cafeína, cmpuesto que no se revela en las etiquetas.

El estudio analizó la solución líquida, una mezcla de agua, nicotina y otros ingredientes que se encuentran en los productos de vapeo y aerosoles, de productos comercializados por Juul Labs, British American Tobacco, ITG Brands y Mi-One Brands. Las compañías no respondieron de inmediato los mensajes en busca de comentarios.

“Las personas solo necesitan saber que están inhalando una mezcla muy compleja de químicos cuando vapean. Y, en realidad, no tenemos idea de qué son muchos de estos compuestos”, dijo en un comunicado Carsten Prasse, profesor asistente de salud e ingeniería ambiental en Johns Hopkins y autor principal del estudio.

Fabricantes de cigarrillos como BAT y Altria Group Inc., que posee una participación en Juul, se esfuerzan por persuadir a los fumadores a que busquen alternativas a la nicotina, como los cigarrillos electrónicos, los cuales califican de riesgo reducido. Los reguladores aún tienen que ponerse de acuerdo: mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado la venta de algunos productos bajo la lógica de riesgo reducido, la agencia aún revisa miles de solicitudes de los fabricantes de cigarrillos electrónicos para mantener los productos actuales en el mercado.

Representantes de la FDA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si los productos químicos están siendo evaluados.

El estudio de Johns Hopkins analizó solo soluciones líquidas con sabor a tabaco. Decisiones recientes de la FDA han determinado que miles de productos aromatizados necesitan ser retirados del mercado.

Cafeína, retardante de flama

Los investigadores encontraron cafeína en los productos de vapeo Mi-Salt de Vuse y Mi-One de BAT. La FDA permite que se agregue cafeína a las bebidas y los alimentos siempre y cuando figure en la etiqueta de ingredientes.

Mientras tanto, los dispositivos de Juul contenían una sustancia química comúnmente utilizada como retardante de flama para polímeros, que el estudio especuló que podría ser un contaminante del dispositivo en sí. Los compuestos similares a los hidrocarburos condensados aumentaron en todos los productos debido al vapeo, excepto en el Blu de ITG.

Las sustancias químicas peligrosas destacadas en el estudio incluyen isoforona, detectada en los productos Mi-Salt y Vuse, que pueden causar efectos que van desde irritación de nariz y garganta hasta fatiga y depresión, según la Agencia de Protección Ambiental. Se detectó vainillina, una forma sintética de saborizante de vainilla que se ha informado que causa reacciones alérgicas y otras dolencias, en Mi-Salt, Vuse y Blu.

“La investigación existente que comparó los cigarrillos electrónicos con los cigarrillos normales encontró que los contaminantes de los cigarrillos son mucho más bajos en los cigarrillos electrónicos”, dijo Prasse. “El problema es que los aerosoles de los cigarrillos electrónicos contienen otras sustancias químicas completamente desconocidas que pueden tener riesgos para la salud que aún no conocemos”.

Nota Original:Vape Products Contain Potentially Harmful Chemicals, Caffeine

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.