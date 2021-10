Uruguay-Colombia: El retorno de las estrellas y la baja del goleador

Luis Suárez de Uruguay, en una fotografía de archivo. EFE/Joedson Alves

Montevideo, 6 oct (EFE).- Con destacados retornos por un lado y una importante baja por el otro, Uruguay y Colombia se medirán este jueves por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Después de tres partidos sin ponerse la camiseta celeste por diferentes motivos, Luis Suárez y Edinson Cavani se encuentran a disposición del cuerpo técnico y es casi un hecho que encabezarán el ataque del combinado local.

Del otro lado, Miguel Borja se perderá el juego por una lesión, lo que abrió la posibilidad para que Duván Zapata, Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré y Róger Martínez luchen por la titularidad.

Este martes, la Federación Colombiana de Fútbol informó de que el delantero del Gremio brasileño tiene una "rotura parcial del ligamento talofibular anterior de alto grado, una distensión del ligamento deltoideo y edema óseo del astrágalo, asociado a derrame articular del tobillo izquierdo".

Ese día, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda llevó a cabo su último entrenamiento en Bogotá antes de viajar a Montevideo.

En esa tierra, Colombia buscará una victoria que no consigue en la carrera hacia el Mundial desde hace 48 años, algo que el centrocampista Jéfferson Lerma resaltó que su equipo buscará "con actitud".

Para eso, el director técnico apostará por un once en el que estarán Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Díaz, dos futbolistas recientemente destacados por el seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez.

También es probable que los defensores Yerry Mina y Davinson Sánchez comiencen el encuentro como titulares y sean los encargados de frenar a los atacantes celestes.

Del lado local, Suárez y Cavani liderarán un equipo que buscará una victoria fundamental en esta triple jornada, si se tiene en cuenta que, tras recibir a Colombia, la Celeste disputará en Argentina y en Brasil dos de los duelos más complicados de la serie.

Además de los mencionados delanteros, José María Giménez, Diego Godín y Federico Valverde integrarán el once inicial que pondrá Tabárez en el estadio Gran Parque Central.

La cancha del Nacional albergará el encuentro por las obras de acondicionamiento del Estadio Centenario para las finales de la Libertadores y Sudamericana, que se disputarán en noviembre.

Tras nueve jornadas, Uruguay es tercero en la clasificación con 15 puntos, por detrás de Brasil y Argentina -con un encuentro menos- y Colombia ocupa el quinto lugar, con 13.

- Alineaciones probables:

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Matheus Uribe, Jéfferson Lerma, Luis Fernando Díaz; Duván Zapata y Rafael Santos Borré. Entrenador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela.

Cancha: Estadio Gran Parque Central, en Montevideo.

Hora: 20.00 hora local (23.00 GMT).