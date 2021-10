Universal Studios Japón se alía con Pokémon para incorporarlo en su parque

Una chica posa con Pikachu y Eevee en foto de archivo. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Tokio, 6 oct (EFE).- Universal Studios Japón anunció este miércoles una alianza para integrar a través del entretenimiento interactivo y la tecnología a la globalmente conocida franquicia de videojuegos y animación, The Pokémon Company, en las atracciones de su parque temático.

Ambas compañías acordaron una colaboración para plasmar el mundo de Pokémon en el parque temático Universal Studios situado en Osaka (oeste de Japón) en el marco de un proceso creativo que comenzará a principios del próximo año, aunque en el comunicado conjunto no especificaron más detalles.

Esta apuesta por las franquicias de videojuegos licenciadas por la desarrolladora y distribuidora Nintendo por parte de Universal Studios Japón se suma a la anunciada el mes pasado para incorporar una zona inspirada en Donkey Kong, prevista para 2024, y la recién estrenada en marzo de este año dedicada al mundo de Mario.

"Durante 25 años Pokémon ha conservado un legado de innovación que marca tendencias, convirtiéndose en una de las marcas de entretenimiento más queridas del mundo con videojuegos, animación y más", afirmó el presidente y CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, con motivo del anuncio.

"Universal Studios Japón cuenta con la tecnología para imaginar una experiencia Pokémon única", subrayó sobre esta alianza.

Por su parte, el presidente y CEO del parque temático, J.L. Bonnier, señaló: "Pokémon es querido por fans de todo el mundo. Nos sentimos honrados por esta colaboración a largo plazo", y remarcó que continuarán esforzándose en desarrollar "nuevas experiencias para ayudar a revitalizar el turismo".

La franquicia de videojuegos Pokémon nació en Japón en 1996 y ha logrado atraer a audiencias de todo el mundo con diversos productos del mundo del ocio digital como aplicaciones, animación y películas, entre otros.