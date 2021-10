Una Vinotinto llena de urgencias recibe al líder invicto Brasil

Jugadores de la selección de Venezuela. Fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Caracas, 6 oct (EFE).- Venezuela recibe este jueves al líder invicto Brasil en Caracas, por la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022, y con la urgencia de vencer para mantener su escasas posibilidades frente a una Canarinha que se concentrará en Colombia y solo acudirá al país caribeño para el partido.

La Vinotinto se encuentra en el último lugar de la tabla de clasificaciones con 4 puntos y contará nuevamente con el entrenador interino, Leonardo González, quien tomó las riendas tras la renuncia del técnico portugués José Peseiro tras más de un año sin percibir su sueldo.

González fue designado inicialmente para afrontar en septiembre los partidos de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 frente a Argentina, Perú y Paraguay.

Para este partido, el seleccionador no convocó a los delanteros Josef Martínez, del Atlanta United, por "dolencias físicas" y a Salomón Rondón, del Evertón inglés, para evitar la cuarentena obligatoria que debería cumplir a su regreso.

Sin embargo, los dirigentes de la Premier League y el Gobierno inglés anunciaron el viernes un acuerdo que exime de cuarentena a los jugadores de fútbol que lleguen de países que no estén incluidos en la lista roja del Reino Unido con relación a la pandemia de la covid y que estén con su vacunación completa.

La Vinotinto tampoco contará con Mikel Villanueva, del CD Santa Clara, porque "se mantiene con molestias físicas y su club pidió no convocarlo para poder terminar su recuperación".

La cuarta baja es la de Jefferson Savarino, del Atlético Mineiro brasileño, que sigue recuperándose de una lesión sufrida en el último encuentro de la selección venezolana ante Paraguay.

Por la selección de Brasil, Neymar, jugador del París Saint Germain francés, no podrá disputar el partido debido a que tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

De los 25 jugadores convocados inicialmente por el entrenador de la Canarinha, Adenor Leonardo Bachi "Tite", el único ausente será el delantero Matheus Cunha, jugador del Atlético de Madrid, campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020 y que sufrió una lesión muscular en el abductor del muslo izquierdo.

- Alineaciones probables:

Venezuela: Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancelor, Júnior Moreno, Óscar González, Fernando Aristeguieta, Ronald Hernández, Yeferson Soteldo, Eduard Bello, John Murillo y Eric Ramírez.

Seleccionador: Leonardo González.

Brasil: Wéverton; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá; Vinícius Junior, Thiago Silva y Gabriel Barbosa "Gabigol".

Seleccionador: Adenor Leonardo Bachi "Tite"

Árbitro: El peruano Kevin Ortega con la asistencia de Michael Orue y Jesús Sánchez.

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

Hora: 19:30 (23:30 GMT).