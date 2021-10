UE.- Ribera exige a Bruselas un plan "audaz" para precios de la luz porque "no basta" una respuesta de mínimos

25-08-2021 La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa en el Palacio de San Esteban, a 25 de agosto de 2021, en Murcia (España). La vicepresidenta tercera viaja este míercoles hasta el Mar Menor para conocer el estado de la laguna. La también ministra para la Transición Ecológica ha desarrollado su agenda matutina en Los Alcázares y después se ha reunido con alcaldes de varios municipios. Finalmente ha mantenido un encuentro con el presidente regional en la sede del Gobierno autonómico. POLITICA DIMA - Europa Press



La vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido este miércoles a la Comisión Europea de que la propuesta que prevé presentar la próxima semana para encarar la fuerte subida de los precios de la luz no puede quedarse en una solución "de mínimos" que enumere las medidas que ya son posibles en el ámbito europeo, sino que debe ir más allá y presentar un plan "audaz" con nuevos instrumentos que permitan una reacción europea al problema.



"Sería una enorme pena y resolvería muy poco que la Comisión viniera con una propuesta de mínimos en la que básicamente sistematice lo que ha venido existiendo. Lo que existe lo conocemos ya, lo hemos aplicado y no basta", ha zanjado Ribera en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, a donde asiste a una reunión de ministros de Energía de la UE.



Aunque no habrá decisiones de los ministros sobre este asunto, Ribera sí ha indicado que tendrán una discusión sobre ello, en el marco de una reflexión más amplia que los Veintisiete están teniendo en las últimas semanas --tratando la situación de los mercados energéticos en distintas reuniones a nivel de ministros, como los de Medio Ambiente o el martes los de Economía--, antes de que Bruselas desvele su propuesta y de que los líderes de la UE la examinen en la cumbre de final de mes.



En este contexto, la vicepresidenta considera que existe un "entendimiento mucho más claro y respaldo" a la posibilidad de contar con una plataforma de compra conjunta de gas natural para los supuestos en que los Estados miembro lo consideren necesario, por ejemplo para cubrir una reserva o para reforzar la posición negociadora del bloque.



En su opinión, también la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, también se ha acercado a las posiciones de España en cuanto a que "el precio del gas natural no puede distorsionar como lo está haciendo en estos momentos el precio de la electricidad", por lo que es necesario buscar "fórmulas" para desvincularlos.



Por eso, ha insistido, "es importante que la Comisión haga una propuesta audaz" que permita dar "un paso más" en la respuesta que la Unión Europea puede dar como bloque a esta problemática y que no se quede en lo "obvio", que sería presentar unas directrices aclaratorias sobre las opciones posibles con las herramientas actuales, que es lo que Bruselas había previsto inicialmente.



"En situaciones excepcionales necesitamos medidas excepcionales, no basta con clarificar que se puede hacer uso de la fiscalidad, que se puede hacer uso de la transferencia de presupuesto público al sistema eléctrico o que se puede proteger a los consumidores más vulnerables. Todo eso no solamente es obvio sino que lo estamos haciendo ya", ha remachado.



La responsable del Gobierno en materia energética ha insistido en que una respuesta coordinada a nivel europeo "es la mejor respuesta sin duda" y ha destacado que en sus contactos frecuentes con los comisarios responsables ha notado una "evolución importante en el entendimiento, las dimensiones y la preocupación" por los precios de la luz.



Por ello, ha confiado, espera que la Comisión presente una propuesta que ofrezca respuestas "a la altura de las circunstancias" de la situación actual y sirva de base para el debate de fondo que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tendrán en la cumbre de los próximos 21 y 22 de octubre.