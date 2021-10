Tomlin dice que confía plenamente en su mariscal de campo Roethlisberger

Imagen de archivo de Mike Tomlin, entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh. EFE/EPA/JARED WICKERHAM

Pittsburgh (EE.UU.), 5 oct (EFE).- Mike Tomlin, entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh, dijo que aún tiene confianza en su mariscal de campo Ben Roethlisberger.

Sus declaraciones se dan pese a las inconsistencias ofensivas que contribuyeron a una tercera derrota consecutiva de los Steelers.

Tomlin fue tajante cuando se le preguntó si Roethlisberger sigue siendo el mariscal de campo adecuado para la ofensiva.

"Absolutamente", dijo Tomlin, quien agregó que "Lo que hace y lo que ha hecho me hace sentir muy cómodo".

Roethlisberger, quien según Tomlin sufrió un "problema de cadera" durante la derrota del domingo por 17-27 contra los Packers de Green Bay, completó 26 de 40 intentos para 232 yardas con un touchdown y una interceptación.

Al explicar las inconsistencias del juego aéreo de Roethlisberger, el entrenador en jefe dijo que "tenemos que seguir trabajando. A veces se puede atribuir a la alteración de los planes a finales de la semana debido a la disponibilidad de jugadores o la falta de disponibilidad de los muchachos".

Agregó que "Hemos tenido algunas oportunidades de grandes jugadas, (pero no) las hemos aprovechado. Necesitamos sacar provecho de ellas. Son un componente importante para mover el balón y anotar, especialmente cuando no estás trabajando tan eficientemente como quisieras en las bajas de posesión".

"También vamos a trabajar para conectarnos en un mayor porcentaje de estas oportunidades porque eso también nos ayuda en términos de anotar", dijo.