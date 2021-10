Sordo y Solberg compartirán el tercer Hyundai en el Mundial de Rallys

Dani Sordo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Madrid, 6 oct (EFE).- El español Dani Sordo y el sueco Oliver Solberg compartirán el tercer Hyundai en el Mundial de Rallys 2022 junto a los dos pilotos oficiales, el belga Thierry Neuville y el estonio Ott Tänak, anunció este miércoles la escudería japonesa para la nueva era de coches híbridos en el campeonato.

Sordo forma parte del equipo desde 2014 y, según el comunicado de la escudería, "ha jugado un papel integral en algunos de sus más memorables momentos". El piloto barcelonés contribuyó, por ejemplo, al doblete de Alemania la primera temporada en que Hyundai participó en el Mundial, hace nueve años.

El español ha conseguido dos victorias para Hyundai en el Mundial de Rallys, ambas en Cerdeña (2019 y 2020) y ha subido al podio trece veces.

"He dicho muchas veces que Hyundai es como una familia para mí, así que estoy encantado de seguir con ellos en la nueva era híbrida del Mundial. Hemos trabajado juntos muchos años y compartido momentos importantes. Quiero más y me preparo para nuevos retos. Es importante tener consistencia para hacer frente a las nuevas regulaciones y tenemos la suerte de contar con nuevos talentos como Oliver en esta nueva aventura", comentó Dani Sordo.

Solberg, de 20 años, se incorporó al equipo en 2020 y ha participado en nueve carreras, pilotando tres coches diferentes. "Es un sueño hecho realidad pilotar el tercer coche junto con Dani Sordo, y los otros compañeros, Thierry y Ott, son dos grandes pilotos con larga experiencia, de los que se puede aprender mucho", dijo.

El jefe del equipo, Andrea Adamo, comentó: "Nos complace confirmar a Dani y Oliver para nuestro tercer coche para la temporada próxima, junto a Thierry y Ott. Creo que es la mejor combinación de experiencia y juventud, ideal para la nueva era en el Mundial de Rallys".

"Dani no solo participará en un número selecto de carreras, sino que también estará trabajando con nosotros cuando pilote Oliver", precisó.