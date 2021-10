Rusia.- Un total de 45 países piden a Rusia que dé explicaciones ante la OPAQ por el envenenamiento de Alexei Navalni

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Un total de 45 países han presentado una petición ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para que Rusia dé explicaciones sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni, para lo cual las autoridades rusas contarán con un periodo de diez días.



"Es esencial que Rusia explique en detalle los pasos dados para investigar y aclarar el uso de un arma química en su territorio", han indicado los países firmantes, entre los que figuran Estados Unidos y Reino Unido.



Así, los firmantes han detallado que la petición se fundamenta el el artículo 9 de la Convención sobre Armas Químicas, que permite "pedir aclaraciones" sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de la misma.



El Departamento de Estado estadounidense ha indicado en un comunicado que "Estados Unidos y muchos en la comunidad internacional han buscado desde hace mucho claridad en el intento de asesinato de Navalni por parte de Rusia con un arma química el 20 de agosto de 2020 y sobre si pretende cooperar con la OPAQ".



"Dado su estatus como Estado miembro de la Convención sobre Armas Químicas, la continuada falta de transparencia y cooperación por parte de Rusia en torno al envenenamiento (de Navalni) es particularmente preocupante", ha señalado, antes de recalcar que "cualquier uso de armas químicas es inaceptable y cualquiera que las use debe ser identificado y rendir cuentas".



El Departamento ha recalcado que sus investigaciones han determinado que Navalni fue envenenado por agentes del Servicio de Seguridad Federal (FSB) "usando un agente nervioso no determinado del grupo de agentes de Novichok" y ha añadido que "sólo Rusia ha investigado, desarrollado y usado este tipo de armas químicas".



"No puede haber impunidad ante este tipo de acciones. Estados Unidos pide a Rusia que responda a las preguntas, en línea con sus obligaciones, y que deje claro a la comunidad internacional lo que ha hecho y está haciendo para garantizar que no hay nuevos usos de armas químicas desde territorio ruso", ha remachado el Departamento de Estado.



Navalni, quien se encuentra encarcelado en Rusia, fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento --del que el destacado opositor culpa directamente al presidente del país, Vladimir Putin--, tras lo que se sucedieron una serie de manifestaciones que se saldaron con miles de detenidos.



El hospital de Berlín al que fue trasladado Navalni en agosto de 2020 confirmó en su informe final que el opositor ruso fue envenenado con Novichok, un químico que ya se utilizó en 2018 contra el exagente Sergei Skripal en Reino Unido y cuyo rastro lleva a Rusia, si bien las autoridades rusas han negado cualquier tipo de vinculación con el suceso.