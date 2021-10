Rusia ofrece aliviar la crisis del gas en Europa, con ataduras

(Bloomberg) -- Con el invierno acercándose y un impresionante aumento del precio de la energía golpeando a Europa, el presidente ruso Vladimir Putin eligió el mejor momento para utilizar la influencia de su país como superpotencia del gas y el crudo.

En un caótico día en el que en unos minutos el gas de referencia europeo subió un 40%, Putin bajó los precios y ofreció ayudar a estabilizar la situación. Rusia podría potencialmente exportar volúmenes récord del combustible vital al continente este año, señaló.

La certificación expedita del controvertido gasoducto Nord Stream 2 sería una forma de lograrlo, agregó el viceprimer ministro, Alexander Novak.

La construcción del Nord Stream 2 bajo el Mar Báltico entre Rusia y Alemania ya fue completada, pero el gasoducto está atascado en un proceso de permisos largo, complicado y altamente politizado. Si bien el propio Putin no vinculó directamente los suministros adicionales con la aprobación del gasoducto, sí señaló que otra ruta importante para las exportaciones rusas a Europa, Ucrania, era más cara y contaminante.

“Pensemos en un potencial aumento de suministro para el mercado, pero hagámoslo con cuidado”, dijo Putin en una reunión televisada el miércoles.

Mientras tanto, la crisis energética de Europa se propaga a través de los mercados de acciones y bonos, estimulando los temores inflacionarios y amenazando con paralizar las principales industrias. Los Gobiernos de la región están luchando por responder con poco más que esperanzas de que un invierno suave amortigüe el golpe.

Los suministros inferiores a lo anticipado de Rusia, el mayor proveedor de la región, han sido una de las principales causas de esta terrible situación, según algunos funcionarios europeos.

Putin enfatizó que la estatal Gazprom PJSC ha cumplido con el suministro y que su país no desea ver el “frenesí especulativo” que actualmente se apodera de los mercados.

“Rusia siempre ha sido y es un proveedor confiable de gas para sus consumidores en todo el mundo, tanto para Asia como para Europa, y siempre cumple con todas sus obligaciones”, indicó.

Las exportaciones de Gazprom PJSC a Europa en los primeros nueve meses del año estuvieron cerca de máximos históricos, según la empresa. Si ese ritmo se mantiene durante el resto de 2021, sería un año récord, dijo Putin.

Las exportaciones diarias de Gazprom a Europa estuvieron cerca de los volúmenes récord a principios de este año, pero en septiembre cayeron en medio de un aumento de la demanda interna debido a una inicio temprano de la temporada de calefacción. Actualmente, la compañía también continúa su campaña de almacenamiento en casa, que está programada para finalizar el 1 de noviembre.

Nota Original:Russia Offers to Ease Europe’s Gas Crisis, With Strings Attached

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.