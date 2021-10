Reino Unido responderá con "calma" a las acusaciones de Francia por la pesca

El viceprimer ministro británico, Dominic Raab, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 6 oct (EFE).- El viceprimer ministro británico, Dominic Raab, dijo este miércoles que el Reino Unido se mantendrá "calmado pero resuelto" después de que el Gobierno francés lo acusara de incumplir los acuerdos de pesca tras el Brexit y amenazara con medidas como cortes del suministro eléctrico.

En declaraciones a Talk Radio durante el congreso del Partido Conservador en Manchester (norte inglés), Raab consideró que la situación no escalará y juzgó que quizás lo mejor es responder con un "encogimiento de hombros a la francesa".

"Por supuesto, lo que los franceses deben hacer es ajustarse a la nueva realidad al haber salido de la Unión Europea (UE), tenemos un tratado de libre comercio, incluye la pesca pero no pueden esperar el tipo de cuotas que tenían previamente, con un acceso ilimitado", argumentó.

El martes, el primer ministro francés, Jean Castex, consideró "intolerable" que tanto el Reino Unido como la isla anglonormanda de Jersey, independiente pero con administración británica, no concedieran todas las licencias de pesca en sus aguas jurisdiccionales pedidas por barcos franceses.

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, fue más lejos y prometió aplicar próximamente "medidas de presión" que podrían afectar al flujo eléctrico hacia Jersey y el territorio británico, mientras que los pescadores franceses han amenazado con bloquear las exportaciones al Reino Unido por el puerto galo de Calais.

El Reino Unido y Jersey han concedido solo 100 de las 175 licencias solicitadas por los pescadores franceses para faenar en sus aguas, al considerar que no cumplen los nuevos requisitos.