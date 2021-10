Rally.- Dani Sordo compartirá con el sueco Oliver Solberg el tercer coche de Hyundai en el WRC de 2022

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El piloto español Dani Sordo seguirá conduciendo para Hyundai en el Campeonato del Mundo de Rallys de 2022 tras renovar con la marca con la que lleva desde 2014 y encargarse el año que viene de compartir en el tercer coche con el sueco Oliver Solberg.



Hyundai ya había confirmado al belga Thierry Neuville y al estonio Ott Tänak como su alineación oficial para las 13 pruebas del calendario y ahora ha mantenido su confianza en el de Torrelavega para la política de compartir el tercer coche que lleva ejerciendo en las últimas temporadas el director del equipo. Por su parte, el joven Oliver Solberg, de 20 años, ocupa la plaza que deja Craig Breen, que se ha marcado a M-Sport Ford.



El piloto cántabro lleva pilotando para el fabricante surcoreano desde su debut en 2104 y al volante de sus coches ha ganados dos rallys (Italia 2019 y 2020) y ha conseguido 13 podios. Hyundai no ha revelado qué pruebas afrontará el año que viene, pero sí que apoyará también al equipo en las pruebas en las que no compita.



"Dani no sólo pilotará un número seleccionado de pruebas sino que también trabajará con nosotros en los eventos en los que intervenga Oliver. Su enfoque de las carreras y su amplia experiencia serán un gran activo para nuestro equipo cuando nuestra curva de aprendizaje con las nuevas regulaciones será alta", confirmó Adamo en la web del 'WRC'.



El piloto español se mostró feliz de su continuidad. "Llevamos muchos años trabajando juntos y hemos compartido algunos momentos importantes. Estoy deseando que lleguen aún más, mientras nos preparamos para nuevos retos", subrayó.



"Es importante tener consistencia a medida que nos enfrentamos al nuevo reglamento, pero también tenemos la suerte de tener nuevos talentos como Oliver con nosotros en esta nueva aventura", añadió el de Torrelavega.



Solberg celebro lo "especial de dar estos pasos compartiendo coche con Dani Sordo". "Conozco a Dani y mi familia conoce a Dani desde hace mucho tiempo, es una de las mejores personas en el WRC y alguien de quien realmente puedo aprender", indicó.