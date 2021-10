Presidentes de Israel y Alemania recuerdan a víctimas de la Shoah en Ucrania

Los presidentes de Ucrania, Israel y Alemania conmemoraron el miércoles a las víctimas de Babi Yar, un barranco de Kiev donde decenas de miles de judíos fueron matados a tiros por los nazis en 1941.

"Babi Yar es una tragedia en común de los pueblos judío y ucraniano, una página negra y espantosa de la historia mundial", declaró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a sus colegas de Israel, Isaac Herzog, y Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

"Debemos combatir el mal, la crueldad, y no olvidar la catástrofe a la cual nos pueden llevar el silencio, el antisemitismo y el racismo", afirmó Herzog.

"Esto me hace daño y me enoja que el antisemitismo tome fuerza de nuevo en Alemania", deploró por su parte Steinmeier. "Para nosotros, alemanes, no puede haber más que una respuesta a esta cuestión: nunca más".

Un "Muro de las Lamentaciones de cristal", obra de 40 metros de alto incrustada de cuarzo, fue inaugurado durante las conmemoraciones. Creado por la artista serbia Marina Abramovic, el muro fue encomendado por la fundación Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

Hace 80 años, el 29 y 30 de septiembre de 1941, los nazis asesinaron a cerca de 34.000 civiles judíos en el barranco de Babi Yar, entonces territorio soviético.

Ese sitio, conocido con el nombre ucraniano de Babyn Yar, fue posteriormente escenario de ejecuciones masivas hasta 1943. Según las estimaciones, entre 100.000 y 200.000 personas murieron allí, entre ellas judíos, romaníes, miembros de la resistencia y prisioneros soviéticos.

La fundación Babyn Yar Holocaust Memorial Center tiene previsto construir allí un memorial.

