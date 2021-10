Portaltic.-Zuckerberg niega las acusaciones de que anteponen el beneficio sobre la seguridad y el bienestar de los usuarios

MADRID, 6 (Portaltic/EP)



El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha negado las acusaciones de que la compañía antepone el beneficio económico a la seguridad y el bienestar de los usuarios y de que su red social es responsable de la polarización de la sociedad.



Zuckerberg ha defendido el papel de las redes sociales para conectar las personas y dirigir negocios, en una publicación compartida en su perfil en Facebook, donde además recoge su postura ante lo que ha calificado como "el peor apagón" que han tenido en años, el acontecido en la tarde-noche del lunes.



La publicación llega tras el testimonio de la denunciante Frances Haugen ante el Senado de Estados Unidos, una antigua trabajadora de la compañía que ha asegurado que la compañía tecnológica prioriza las ganancias mientras aviva la polarización, anteponiendo sus beneficios sobre la seguridad del usuario.



El directivo ha expuesto que el debate que se ha formado en torno a las palabras de Haugen "no refleja la compañía que conocemos", y asegurado que se preocupan "profundamente" por problemas como la seguridad, el bienestar y la salud mental.



En su defensa, Zuckerberg ha contraatacado diciendo que si no se preocuparan ni quisieran que se investigara, no habrían creado un programa de investigación para comprender los problemas mencionados.



"Y si las redes sociales son responsables de la polarizar la sociedad como algunas personas denuncian, ¿entonces por qué vemos crecer la polarización en Estados Unidos mientras se mantiene y reduce en muchos países con un fuerte uso de redes sociales en todo el mundo?", ha expuesto.



Señala que la compañía obtiene dinero, no de enfadar a la gente por el contenido que les muestran, sino de los anuncios. "Y los anunciantes nos dicen que no quieren sus anuncios juntos a contenido dañino o que enfada", dice.



También que han realizado cambios en el 'newsfeed' para que se muestren más contenidos de amigos y familiares y menos vídeos virales, sabiendo que "podría hacer que la gente pasara menos tiempo en Facebook".



Zuckerberg se ha centrado en la atención que prestan a los usuarios menores de edad, y ha mencionado su papel como padre para asegurar que quiere todo sea "seguro y bueno" para los niños. Y ha destacado la aplicación Messenger Kids como ejemplo de un trabajo reconocido por ofrecer una experiencia mejor y más segura.



Instagram, que en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica tras la publicación de los informes que recogían la experiencia de usuarios adolescentes, calificada de tóxica y dañina por causarles problemas de imagen corporal, también ha tenido su espacio.



El directivo ha subrayado los resultados de la investigación en la que los usuarios adolescentes reconocían que la red social les había ayudado en los malos momentos, incluso en el caso de las jóvenes que habían experimentado problemas de soledad, ansiedad, tristeza y trastornos alimentarios.



En lo que respecta a la polarización, Zuckerberg ha dicho que no cree en que "las compañías privadas deban tomar todas las decisiones por su cuenta", y ha mencionado su defensa de medidas regulatorias y su asistencia a las sesiones del Congreso, donde ha testificado en numerosas ocasiones.



"Estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo que podamos, pero a cierto nivel, el organismo adecuado para evaluar las compensaciones entre las equidades sociales es nuestro Congreso elegido democráticamente", ha señalado. Y algunas de las cuestiones entiende que son, por ejemplo, la edad adecuada para que los adolescentes usen servicios de Internet o el equilibrio entre la gestión de la privacidad por parte de las empresas y al tiempo que son visibles para los padres.



"Es descorazonador ver que el trabajo se saca de contexto y se usa para construir la falsa narrativa de que no nos importa", ha señalado el directivo, que ha afirmado sentirse "orgulloso" de todo lo que han hecho para "seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo".