Portaltic.-Se filtran 125GB de Twitch tras un 'hackeo' que expone un videojuego de Amazon y un rival de Steam

MADRID, 6 (Portaltic/EP)



La plataforma de 'streaming' Twitch ha sufrido un 'hackeo' que ha llevado a la publicación de 125GB de datos de la empresa en un foro de Internet, incluido el código fuente de un videojuego desarrollado por Amazon Game Studios aún no anunciado, así como una plataforma alternativa a Steam.



Un usuario anónimo del foro 4chan ha publicado un conjunto de datos que ha asegurado que pertenecen a Switch, incluidos datos confidenciales de la compañía. También ha afirmado que dispone de aún más información, como ha recogido el portal especializado VideoGames Chronicle (VGC). En The Verge han confirmado su legitimidad.



Los datos, con un peso de 125GB, pueden descargarse en formato 'torrent', como han informado usuarios en Twitter como @Sinoc229, que ha asegurado que la filtración contiene elementos como código fuente de su página web con comentarios, así como de las versiones para consolas o móviles del servicio.



Asimismo, el 'torrent' expuesto contiene referencias a productos en desarrollo aún no lanzados, entre los que se incluye una plataforma alternativa para competir con Steam, conocida como Vapor.



Según el usuario de Twitter, los datos de Twitch filtrados incluyen también contraseñas de los usuarios, aunque estas se encuentran protegidas por encriptación, por lo que es recomendable que los usuarios cambien sus claves y habiliten la verificación en dos pasos.



La información de la plataforma Vapor ha expuesto también código fuente relativo a un nuevo videojuego desarrollado por Amazon Game Studios, conocido como Vapeworld, que estaría basado en chat, según ha informado VGC.



Los documentos de Twitch también muestran las supuestas ganancias de algunos de los 'streamers' más populares de la plataforma, entre los que se encuentran Shroud, Nickmercs y DrLupo, y los pagos directos que reciben de los usuarios.



Estos datos muestran los cien canales con más ingresos desde agosto de 2019 a octubre de 2021, con los españoles auronplay (más de 3 millones de dólares) e Ibai (más de 2,3 millones de dólares) en el puesto 9 y 18, respectivamente, entre otros.