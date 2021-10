Peso chileno cae por alza del dólar y baja del cobre: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas siguen la baja de sus pares de los mercados emergentes en medio de una amplia aversión al riesgo vinculada a las crecientes presiones inflacionarias y la preocupación por el crecimiento global.

El peso chileno lidera una vez más las pérdidas regionales con una caída del 0,7% y se dirige a probar otro nivel importante de resistencia del dólar a medida que cae el cobre.

Los operadores de la divisa están apuntando al nivel de 825 pesos por dólar visto por última vez en junio de 2020 después de traspasar el nivel psicológico de 800 pesos por dólar.

Por su parte, el sol peruano se depreciaba un 0,1% en medio de la debilidad de los productos básicos.

El hecho de que un creciente número de senadores chilenos estén cambiando su posición a favor de una nueva ronda de retiros de anticipados de fondos de pensiones también puede estar aumentando la volatilidad del mercado.

La curva de Cámara está siguiendo la percepción internacional y registra alzas. Los precios europeos de la energía, liderados por el gas natural, extendieron su vertiginosa recuperación dado que la crisis de suministro de la región no mostró signos de alivio, lo que llevó a la Unión Europea a comprometerse a tomar medidas rápidas para proteger la economía.

Las mayores expectativas de inflación vinculadas a la desaceleración del crecimiento están empujando a los inversionistas a revisar las valoraciones de los activos más riesgosos.

El cobre ha bajado un 1,2% en Londres, al tiempo que la mayoría de los metales básicos caían en medio de señales de que las perspectivas de crecimiento mundial están empeorando y por la preocupación de que la inflación acelerada lleve a una política monetaria más estricta.

El peso colombiano apenas registraba variación. La divisa ha experimentado una menor volatilidad durante las sesiones de aversión al riesgo gracias a la cantidad de dólares que la Tesorería ha estado vendiendo diariamente.

Los datos de inflación de septiembre de un 4,49% interanual fueron demasiado cercanos a las estimaciones como para provocar alguna reacción significativa en el mercado, por lo que la actividad económica es el principal factor a evaluar por los funcionarios del Banco de la República antes de decidir si acelerarán el ciclo de ajuste a fin de mes. El gerente general de Banrep, Leonardo Villar, hablará en un evento a las 4 p.m., hora del Este.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

