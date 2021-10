Orbán arremete contra Bruselas por los altos precios de la energía

EFE/EPA/IGOR KUPLJENIK

Kranj (Eslovenia), 6 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, volvió este miércoles a arremeter contra la Comisión Europea (CE), al considerarla responsable del fuerte encarecimiento de la energía, y dejó claro que su país no acepta el "Plan Verde" comunitario para frenar el cambio climático.

"El aumento de los precios es en parte culpa de la Comisión. Hay que cambiar las regulaciones, en caso contrario todos van a sufrir", declaró Orbán a la prensa tras llegar a la ciudad eslovena de Kranj para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

El político ultranacionalista subrayó que su país rechaza las cargas fiscales previstas en el "Pacto Verde Europeo".

"El problema para Hungría es la nueva regulación del 'Green Deal' (Pacto Verde ), que impone impuestos de una manera indirecta para los propietarios de inmuebles y automóviles, lo que no es aceptable para nosotros", subrayó.

Además de la perspectiva europea de la región de los Balcanes Occidentales y los desafíos internacionales que afronta la UE, en la cumbre se abordará también el fuerte aumento de las facturas de la energía y, sobre todo, de los precios del gas, que en vísperas del invierno boreal están en niveles históricamente récords.

Según Orbán, la crisis no afecta a su país, pues éste tiene "un sistema de tarifas máximas" que mantiene "bajos"los precios de la energía. La semana pasado Budapest firmó con el gigante gasístico ruso Gazprom un acuerdo de compra que suministrará 4.500 millones de metros cúbicos de gas anuales en un periodo de 15 años.