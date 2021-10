OPS: Sólo el 37 % de la población latinoamericana ha completado su vacunación

Carissa F.Etienne directora de la OPS en fotografía de archivo. EFE/EPA/Erik S. Lesser.

Washington, 6 oct (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que apenas el 37 % de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la covid-19, y que países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10 % de cobertura.

"Seguimos instando a los países con dosis excedentes a que las compartan con los países de nuestra región, donde pueden tener un impacto que salve vidas", afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en la conferencia semanal del organismo.

Según la OPS, durante la última semana se reportaron alrededor de 1,2 millones de nuevos casos de la covid-19 en América y 24.000 muertes relacionadas con el virus.

Etienne apuntó que la semana pasada los países de América Latina y el Caribe recibieron 875.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, que consideró "no son suficientes para proteger a todos".

De allí que confirmó que la OPS ha cerrado acuerdos con tres productores de vacunas: los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm, así como la empresa farmacéutica londinense AstraZeneca para comercializar las dosis a través del fondo rotatorio que durante más de 40 años ha surtido de vacunas a la región.

"Tenemos vacunas de Sinovac y AstraZeneca disponibles este año y tendremos vacunas de los tres productores en 2022", agregó la funcionaria.

Por su parte, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, se refirió durante la conferencia de prensa virtual a los retrasos sufridos en las entregas de vacunas a través de Covax, el mecanismo apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para propiciar la distribución equitativa de los fármacos contra la covid.

Barbosa mencionó entre las "muchas" razones el hecho de que los productores "no están priorizando el envío para el mecanismo Covax", sino los acuerdos bilaterales que han alcanzado, ya que bajo estos convenios las vacunas "son más caras".

Además, el funcionario indicó que unos 500 millones de dosis están pendientes de entrega debido a la pausa de las exportaciones del Instituto Serum de la India (SII), el mayor fabricante de vacunas del mundo, que se ha concentrado en la inmunización de la población de ese país.

En ese contexto, Barbosa anticipó que los países que están por debajo del 10 % de la cobertura vacunal recibirán de "manera prioritaria" más dosis durante este mes de octubre.

De igual forma, recordó que ya Covax ha anticipado que no alcanzará a entregar hasta finales de este año las vacunas comprometidas para inocular a al menos el 20 % la población en los países más pobres, lo que estimó se retrasará hasta principios de 2022.