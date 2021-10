Opositor Leopoldo López descarta que elecciones de noviembre en Venezuela sean "libres"

Miami, 5 Oct 2021 (AFP) - El opositor venezolano Leopoldo López descartó este martes en Miami que las elecciones regionales y locales de noviembre en su país vayan a ser "libres" o "transparentes" y calificó esos comicios de intento de legitimación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. "La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable", dijo López a la AFP, al margen del Oslo Freedom Forum, una serie de conferencias organizadas por la oenegé Human Rights Foundation, en la ciudad de Florida. "Yo creo que son un evento electoral que ha convocado la dictadura en donde no hay ningunas condiciones", declaró poco antes el opositor ante un grupo de periodistas. El político, exiliado en Madrid desde octubre de 2020 tras huir de Venezuela, destacó sin embargo que esos comicios pueden ser útiles para la oposición. "Estamos participando para dar la pelea, para salir a la calle, para organizar a la gente, para mandar un mensaje", dijo. Respecto a las intenciones del gobierno de Maduro, que se ha sentado en una mesa de negociación con la oposición en México en las últimas semanas, López aseguró que sólo intenta lavar su imagen. "Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse", dijo, después de que Caracas invitara a la Unión Europea a enviar una misión de observadores a Venezuela en noviembre. "Incluso busca legitimarse de forma retroactiva. Espera legitimar con una elección regional lo que fue el fraude de una elección parlamentaria y presidencial", añadió sobre los comicios de 2018.En cuanto a la comunidad internacional, López pidió "aumentar la presión" con sanciones individuales a miembros del régimen que hayan violado los derechos humanos o cometido actos de corrupción. "En la mesa de negociación (...) se ha puesto en evidencia que lo que le preocupa a la dictadura son las sanciones. Si eso es lo que les preocupa, pues tenemos que seguir usando esa herramienta", declaró. gma/dl