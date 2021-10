Noma vuelve a ser el mejor restaurante del mundo

(Bloomberg) -- Una vez más, el título del mejor restaurante del mundo es para Noma.

El restaurante más famoso del mundo, y que ha ganado el título ya en cuatro ocasiones, ocupó el segundo lugar en la lista de 2019 y alcanzó a clasificar en 2021, a pesar de que alternó su tiempo en 2020 operando como una hamburguesería al aire libre igual que como un restaurante de alta cocina. El 1 de junio, Noma reabrió sus puertas con un menú de platos veraniegos que evocan la naturaleza, como sus calabacines rellenos con larvas de abejas. En septiembre, Noma también recibió 3 estrellas Michelin por primera vez.

El 2021 fue un buen año para ser un restaurante en Copenhague: el número 2 en la lista fue Geranium, en la misma ciudad, que sirve una selección creativa de platillos escandinavos dentro de un estadio de fútbol. Los especialistas en parrilla Asador Extebarri en España ocuparon la posición número 3..

Una de las caras nuevas en la lista es Alchemist, también en Copenhague, que apareció en el número 58. El restaurante cuenta con 50 platos multisensoriales para una comida que promete durar un mínimo de cuatro horas. “Tenga en cuenta que Alchemist podría no ser la opción correcta para una noche de negocios o para esa primera cita”, se lee en su sitio web.

Las clasificaciones de este año se compilaron combinando los votos emitidos en enero de 2020, antes de que el covid afectara a la mayor parte del mundo, y una ‘reformulación’ de marzo de 2021. Los votantes podían actualizar sus selecciones de 2020 “basándose solo en las experiencias de restaurantes en su propia región en los 14 meses desde la ronda de votación anterior, lo que refleja la mayor importancia de la comida local”, dijo William Drew, director de contenido de 50 Best, en un correo electrónico. Las votaciones de marzo se realizaron “cuando fue posible [para reflejar] actualizaciones locales contemporáneas”. Lo que ayuda a explicar por qué la lista parece estar parcialmente congelada en tiempo prepandémico. Los votantes no prestaron atención a innovaciones como los kits de comida de los restaurantes de lujo que fueron populares en EE.UU. y Londres durante el confinamiento: “La lista se relaciona directamente con las experiencias en el restaurante”, señaló Drew.

Aún así, la pandemia afectó la lista. Uno de los mejores chefs del mundo, Albert Adria, se vio obligado a cerrar su restaurante Tickets en Barcelona a principios de este año debido a las restricciones impuestas por la ciudad; en 2019, ocupó el número 20. Otra salida notable del top 20 es Alain Ducasse au Plaza Athenee en París, que cerró este año por razones no reveladas después de haber ocupado el puesto 16 en 2019.

La ceremonia, que tuvo lugar en Amberes, rindió homenaje a aquellos lugares que, según Drew, “habrían estado en la lista si los premios hubieran tenido lugar en 2020”, incluidos Relae en Copenhague y Test Kitchen en Ciudad del Cabo. También hubo un guiño a los chefs que habían muerto como resultado de la pandemia, incluido el querido chef indio Floyd Cardoz.

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo existe desde 2002, cuando apareció en la revista británica Restaurant. Está organizado y compilado por William Reed Business Media. Se crea a partir de los votos de más de 1.000 restauradores, chefs y escritores gastronómicos, así como de ese grupo amorfo conocido como ‘amantes de la comida’.

A continuación los ganadores (con el lugar que ocupó el año pasado entre paréntesis). “NUEVA ENTRADA” indica una nueva aparición en la lista.

1. Noma , Copenhague (2)2. Geranium , Copenhague (5)

3. Asador Etxebarri , Axpe, España (3)4. Central , Lima (6)5. Disfrutar , Barcelona (9)6. Frantzén , Estocolmo (21)7. Maido , Lima (10)

8. Odette , Singapur (18)9. Pujol , México (12)10. El Presidente , Hong Kong (41)11. Den , Tokio (11)12. Steirereck , Viena (17)13. Don Julio , Buenos Aires (34)14. Mugaritz , San Sebastián, España (7) 15. Lido 84 , Gardone Riviera, Italia (78) * MAYOR NUEVA ENTRADA 16. Elkano , Getaria, España (30) 17. A Casa do Porco , São Paulo (39) 18. Piazza Duomo , Alba, Italia (29) 19. Narisawa , Tokio (22) 20. Diverxo , Madrid (75)21. Hiša Franko , Kobarid, Eslovenia (38)

22. Cosme , Nueva York (23)23. Arpège , París (8)24 de septiembre , París (15)25. White Rabbit , Moscú (13)26. Le Calandre , Rubano, Italia (31)27. Quintonil , México (24)28. Benu , San Francisco (47)29. Reale , Castel di Sangro, Italia (51)30. Twins Garden , Moscú (19) 31. Restaurante Tim Raue (40)32. The Clove Club , Londres (27) 33. Lyle’s , Londres (33) 34. Burnt Ends , Singapur (59)35. Ultraviolet de Paul Pairet , Shanghái (48)36. Hof Van Cleve , Kruishoutem, Bélgica (43) 37. SingleThread , Healdsburg (71)38. Boragó , Santiago (26) 39. Florilège , Tokio (63)40. Sühring , Bangkok (45) 41. Alleno Paris au Pavillon Ledoyen , París (25)42 . Belcanto , Lisboa (42)43. Atomix , Nueva York (119)44. Le Bernardin , Nueva York (36) 45. Nobelhart & Schmutzig , Berlín (57)46. Leo , Bogotá (49) 47. Maaemo , Oslo (55)48. Atelier Crenn , San Francisco (35)49. Azurmendi , Larrabetzu, España (14)50. Wolfgat , Paternoster, Sudáfrica

