Mozambique.- La SADC aprueba prorrogar su misión militar contra el yihadismo en el norte de Mozambique

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) ha aprobado durante una sesión extraordinaria extender la misión militar enviada a Mozambique para apoyar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad contra el yihadismo en la provincia de Cabo Delgado, situada en el norte del país africano.



El organismo ha indicado en su comunicado final tras la cumbre que se ha "aprobado la extensión del Mecanismo Regional de Coordinación de las Operaciones de la Misión de la SADC en Mozambique (SAMIM) para continuar con sus operaciones ofensivas contra terroristas y extremistas violentos para consolidar la estabilidad de la seguridad y crear un ambiente que permita el reasentamiento de la población y facilitar las operaciones de ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible".



La SADC ha felicitado a la cúpula de la SAMIM y a las tropas por sus "destacados logros" desde el despliegue de la misión en julio de 2021 y ha felicitado a los estados miembro que han enviado personal, equipamiento y recursos financieros, antes de trasladar sus "profundas condolencias2 a las familias y los gobiernos de Botsuana y Tanzania por la muerte de tres militares en los combates en Cabo Delgado.



Asimismo, ha pedido a los estados miembro, "en colaboración con las agencias humanitarias", que "continúen dando apoyo humanitario a la población afectada por los ataques terroristas, incluidos los desplazados internos", al tiempo que ha expresado su "compromiso inamovible" con ayudar a Mozambique "a lograr la paz y la seguridad" en la provincia.



Si bien el comunicado no especifica el marco temporal de la extensión de la misión, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, ha detallado que será de tres meses, por lo que durará hasta mediados de enero de 2022, dado que la fecha inicial para el fin de la misma era el 15 de octubre, tal y como ha recogido el diario mozambiqueño 'O Pais'.



Nyusi hizo el lunes un llamamiento a los yihadistas que operan en la provincia a "entregarse" tras advertirles de que "no tienen dónde ir" ante el avance del Ejército de Mozambique, que cuenta con el apoyo de las fuerzas de la SADC y de las fuerzas especiales ruandesas.



"Queremos instarles a que no esperen solos a que los persigan hasta matarlos. Esa no es la intención de las fuerzas de defensa y seguridad. Deben rendirse, de forma ordenada", dijo. Asimismo, recalcó que está "seguro" de que los líderes yihadistas "están huyendo".



Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA, que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.