Moody's ve "elevado potencial" para el sector de hidrocarburos en Argentina

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- La calificadora de riesgo Moody's dijo este miércoles que el sector de los hidrocarburos en Argentina tiene un "elevado potencial", aunque advirtió que el crecimiento de esta actividad afronta limitaciones en el corto y mediano plazo.

De acuerdo con un informe de Moody's Local Argentina, las compañías productoras de petróleo y gas, especialmente las que operan en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, han mostrado un fuerte incremento en su producción desde el segundo trimestre de 2021 gracias a mejores precios internacionales y a una recuperación de la demanda de combustibles.

Según la calificadora, aún luego del crecimiento observado el año pasado, el balance energético argentino continuará siendo deficitario en el corto plazo

Moody's Local Argentina señaló que "el cierre de la brecha entre la oferta y demanda actuales, y el desarrollo de la capacidad exportadora serán los principales factores de impulso al crecimiento del sector en el mediano plazo".

Por otra parte, la consultora observa que, si bien en el corto plazo el aumento de los precios internacionales podría ejercer una mayor presión sobre el precio de los combustibles locales, ese impacto podría verse relativamente mitigado dada la tendencia a la baja en los costes operativos y de desarrollo en los principales yacimientos no convencionales de Argentina.

"En el mediano plazo, entendemos que mayores precios internacionales podrían tener un impacto positivo sobre las decisiones de inversión y el aumento de la producción local", señala el informe.

La calificadora pronosticó un incremento "acelerado" en la producción de petróleo, especialmente del no convencional en Vaca Muerta, impulsado por los menores costes de extracción y por mayores precios internacionales de mediano plazo.

No obstante, dijo que espera que el crecimiento de la producción de gas enfrente "mayores desafíos", principalmente debido a la falta de infraestructura en el transporte desde las principales zonas productoras al resto del país y de conexiones internacionales con países limítrofes.

Pese al "fuerte potencial de crecimiento" que Moody's ve para esta industria en Argentina, la calificadora advirtió en su informe que el sector continuará limitado por las elevadas necesidades de inversión y la falta de acceso a financiación estable a largo plazo.

"Las compañías del sector continuarán enfrentando considerables desafíos financieros, con un mercado de capitales internacional virtualmente cerrado para Argentina o asumiendo un costo financiero incompatible con las tasas de rentabilidad locales", afirmó.

Además, Moody's observó que el crecimiento de la industria a mediano plazo continúa limitado por "débiles condiciones macroeconómicas locales y por la falta de regulaciones estratégicas que provean un entorno operativo predecible".