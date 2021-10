México.- Corinna Larsen y el empresario Sanginés-Krause, cercanos al rey emérito, compartían una sociedad en las islas Seychelles

20-08-2020 Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año 2014 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Corinna Larsen y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause tuvieron una sociedad conjunta en las islas Seychelles, un paraíso fiscal situado en el océano Índico según han publicado el diario El País y La Sexta en la investigación conocida como 'Papeles de Pandora'.



Ambos están relacionados con el Rey Emérito Juan Carlos I ya que Sanginés está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por pagos al monarca y Larsen es conocida por haber mantenido una relación sentimental con él.



La sociedad, denominada Fortuna Ventures Ltd y fue incorporada al registro de Seychelles el 1 de octubre de 2009. Larsen es accionista de la misma a través su sociedad Apollonia Holdings, y Sanginés-Krause a través de Montpascal Holdings, otra empresa ligada al empresario mexicano. Según estos medios estas dos sociedades son accionistas de Fortuna Ventures y Corinna Larsen su directora.



UNA SOCIEDAD DESONOCIDA



La sociedad Apollonia Holdings GMBH hasta el momento era desconocida y ha sido descubierta ahora. Fue creada en Seychelles, el 21 de agosto de 2009, por el despacho panameño Alcogal, dedicado a crear estructuras opacas y sociedades instrumentales para ocultar fortunas de todo el mundo, según esta investigación llevada a cabo por el consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)



El 19 de noviembre de 2010, Larsen fue nombrada directora y secretaria de Apollonia Holdings GMBH, una sociedad instrumental, en sustitución de Andrés Maximino Sánchez.



El 2 de junio de 2010, Apollonia Holdings GMBH emitió una factura de 30.000 euros para Montpascal Advisory Services, la empresa de Sanginés, sin dar cuenta del motivo. Esta factura se envió a la dirección de Montpascal Advisory Services, en Killua Castle, un castillo situado cerca de Clonmellon, en Irlanda, propiedad del empresario mexicano y que ha sido frecuentada por Juan Carlos I.



IMPLICADO EN LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL EMÉRITO



Sanginés-Krause está vinculado además con el rey emérito por la primera de las regularizaciones fiscales que hizo el monarca. La llevó a cabo el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos presuntamente opacos del empresario mexicano.



Posteriormente realizó una segunda, fechada el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.



Juan Carlos I llevó a cabo estas regularizaciones por los tres asuntos que indaga la Fiscalía del Supremo respecto a su actividad: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.



Sin embargo, La Fiscalía del TS sopesa el archivo de las estas diligencias de investigación y la finalización de las pesquisas según avanzaba este miércoles El Confidencial, y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press.



Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.