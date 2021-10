Mancini: "Mejor perder hoy que en la final de la Eurocopa o de un Mundial"

Roberto Mancini. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán (Italia), 6 oct (EFE).- Roberto Mancini, seleccionador de Italia, reconoció este miércoles su decepción por perder ante España en las semifinales de la Liga de Naciones y cortar su racha de 37 partidos sin derrotas, pero consideró que es mejor caer ahora que "en la final de la Eurocopa o de un Mundial".

"Sabíamos que tarde o temprano llegaría la derrota, mejor esta noche que en la final de la Eurocopa o de un Mundial", dijo Mancini en la rueda de prensa posterior al partido de San Siro, acabado 2-1 para España con doblete de Ferran Torres.

Italia, vigente campeona de Europa y ganadora de cuatro Mundiales, vio su partido complicarse definitivamente cuando Leonardo Bonucci fue expulsado por doble amonestación al borde del descanso.

"Leo cometió una ingenuidad y en estos partidos no los puedes cometer. Pese a que España sea un gran equipo y juegue muy bien, nosotros tuvimos nuestras ocasiones. Es una lástima porque podíamos luchar hasta el final", afirmó.

"Creo que la roja condicionó el partido, porque hasta ese momento ellos tenían más posesión, pero nosotros tuvimos ocasiones para marcar y empatar. Luego teníamos que tener más cuidado para no recibir el segundo gol al borde del descanso", agregó.

El seleccionador italiano también felicitó al español Pablo Martín Páez "Gavi", que a sus 17 años se convirtió en el jugador más joven de España en debutar.

"Es muy bueno a pesar de la edad. Me parece que los jugadores españoles tienen talentos extraordinarios. Juegan muy bien al fútbol", afirmó.