Malí.- Malí convoca al embajador francés por su "indignación" tras comentarios "hostiles y despectivos" de Macron

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, ha convocado este martes al embajador francés, Joel Meyer, por su "indignación" tras comentarios "hostiles" y "despectivos" del presidente de Francia, Emmanuel Macron, hacia el Gobierno de transición del país africano.



Diop ha expresado al diplomático francés la "desaprobación" del Ejecutivo de transición de Malí por los "lamentables" comentarios realizados por el mandatario del país galo, según un comunicado de la cartera recogido por Maliweb.



Así, ha advertido de que estos "pueden perjudicar el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones" y ha invitado a las autoridades francesas a "mostrar moderación" y "respeto mutuo" para concentrarse en "lo esencial", la lucha contra el terrorismo en el Sahel.



"El Gobierno de Malí está dispuesto a establecer relaciones sinceras y concertadas con los socios que lo deseen, respetando el principio de no injerencia de acuerdo con las legítimas aspiraciones del pueblo maliense", ha subrayado Diop.



"No es el papel del ejército francés reemplazar la falta de trabajo del Estado de Malí", manifestó este martes Macron en una entrevista concedida a la emisora France Inter, en la que también dijo que "sin Francia en el Sahel no habría Gobierno en Malí" ya que sin la intervención francesa en enero de 2013 "los terroristas habrían tomado el control de Bamako y de todo el país". Asimismo, reclamó que "el Estado vuelva" a Malí con "su justicia, su educación y Policía en todas partes".



Esta situación se da en medio de las tensiones bilaterales por los supuestos planes de Bamako para contratar mercenarios rusos a través del Grupo Wagner para reforzar sus dispositivos de seguridad.



El Gobierno de Francia advirtió la semana pasada a Malí de que "perderá el apoyo internacional" y quedará "aislado" si alcanza un acuerdo con el Grupo Wagner, propiedad de un empresario cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para el envío de mercenarios al país.



Asimismo, la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, tildó de "inaceptables" las críticas del primer ministro maliense, Choguel Maiga, quien afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que París "abandonaba" a las autoridades malienses en materia de lucha antiterrorista.



Por su parte, el Ejecutivo de transición de Malí, instaurado tras dos golpes de Estado desde agosto de 2020, ha rechazado las críticas vertidas contra Bamako por sus supuestos planes para el despliegue de mercenarios rusos para hacer frente a la creciente de inseguridad, especialmente en el norte y el centro de su territorio.