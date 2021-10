Las valoraciones de Facebook a Amazon ya no son tan alcistas

(Bloomberg) -- Después de una liquidación de un mes, un grupo de élite de acciones tecnológicas ahora es menos costoso que el mercado en general de lo que ha sido en casi tres años.

El índice NYSE FANG+ tiene un precio de aproximadamente 27,6 veces las ganancias estimadas para el próximo año frente a 20,2 veces para el índice S&P 500. Esa es la prima más estrecha desde diciembre de 2018, cuando los mercados se desplomaron debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una Reserva Federal restrictiva y la caída de las expectativas de ganancias.

En 2021 el panorama se ve similar, cuando la Fed está próxima a reducir el estímulo económico y el ritmo de las mejoras de las ganancias se ralentiza.

Una razón clave por la que la valoración del índice tecnológico ha caído desde casi 37 veces las ganancias que registraba en febrero: sus dos acciones chinas, Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc., se han desplomado debido a la creciente regulación en su país de origen. Ahora son las acciones más baratas en el índice de referencia con menos de 15 veces las ganancias.

El Índice FANG+ consta de 10 empresas, incluidas Apple Inc., el propietario de Google, Alphabet Inc., y Amazon.com Inc. con un valor de mercado combinado de US$8,7 billones.

Entre sus miembros estadounidenses, Facebook Inc., con una valoración de 19 veces las ganancias, es ahora más barata que el S&P 500. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. es la acción más cara con una valoración de 114 veces las ganancias estimadas. Facebook está luchando contra acusaciones de que antepone su beneficio a la seguridad de los usuarios y experimentó un apagón masivo el lunes.

“Con la reapertura en curso, la pregunta es hasta qué punto pueden mantener el crecimiento masivo de ventas y ganancias”, dijo Jeroen Blokland, director de la firma de investigación True Insights. “Habiendo dicho eso, algunas de las tendencias tecnológicas seculares a largo plazo todavía ayudan a las empresas tecnológicas, por supuesto”.

Nota Original:Facebook to Amazon Valuations Are Not So Frothy Anymore

