Las Spice Girls anuncian un nuevo acuerdo con Universal en su 25 aniversario

Foto de archivo del grupo Spice Girls, durante su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Londres 2012. EFE/Javier Lizón

Londres, 6 oct (EFE).- El exitoso grupo británico de las Spice Girls anunció este miércoles un acuerdo con el grupo Universal para gestionar los derechos de sus futuras giras y para la comercialización de sus productos a nivel global, poco antes de que en noviembre cumpla 25 años su álbum debut, "Spice".

El grupo -actualmente formado por Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell y Mel C- ha firmado un contrato con Bravado, que forma parte del Universal Music Group (UMG), por al menos un año para la producción y distribución de productos con su imagen.

Las integrantes de la banda aseguraron en un comunicado que están "muy ilusionadas de poder colaborar con Bravado otra vez, especialmente en el 25 aniversario".

No se han hecho públicos detalles del acuerdo económico alcanzado, pero es la primera vez en veinte años que la banda inglesa otorga sus derechos de imagen a una sola compañía.

La compañía ha recalcado que "el impacto en la cultura popular que tiene este grupo no puede ser subestimado. Las Spice Girls transmiten positividad, valentía y diversidad".

Uno de los primeros lanzamientos fruto de la nueva colaboración será la salida al mercado el 29 de octubre de un álbum que incluirá material inédito y maquetas de sus canciones con motivo de su vigésimo quinto aniversario.

Este grupo se hizo conocido en 1996 con la canción "Wanabe", la cual tuvo un éxito global e impulsó la carrera musical de Spice Girls, que ocupó los primeros puestos de las listas de éxitos en 37 países y llegó a vender mas de 31 millones de copias, convirtiéndose en el álbum más vendido de una banda femenina.

Tras ese éxito, el grupo acabó separándose y cada una de sus integrantes siguió caminos diferentes, llegando algunas de ellas a producir álbumes en solitario o convirtiéndose en jueces de programas de talentos en Reino Unido.

La última vez que se reunieron fue en la gira de 2019, que comenzó en Dublín y acabó en Londres, en la que estuvo ausente Victoria Beckham, una de las integrantes originales.

Aun así, lograron llenar más de una decena de estadios y agotaron todas las localidades.