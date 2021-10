Las 5 fotos imperdibles que publicó Shakira en Instagram

Shakira (@shakira) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 2.672.476 de interacciones entre sus aficionados.

Este 6 de septiembre he visto a mi padre, llegar a sus 90 años. Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano. Habré escuchado a los otros lo suficiente cuando una pena les afligía? Celebrado sus alegrías, entendido y perdonado sus limitaciones? Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces? Dicen que la vida es un estornudo, pero quizá uno con el que se puede contagiar de alegría a muchos. Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite. Los que le conocemos sabemos como hace sentir únicas y especiales a cada una de las personas que encuentra a su paso. Les mira a los ojos, les escucha, les aconseja, conecta, ama. Ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas. A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia. Suele ocurrir que con los años, nos abandona primero aquello que ocupa nuestra periferia. Pero ante todo pronóstico, en un ser irrepetible como él, sé que permanecerá lo intrínseco, lo primario; su capacidad de expresar y sentir el amor, su alegría, su luz, su carisma y sobre todo su ritmo! Porque lo verdaderamente importante no se lo devoran ni las fauces del tiempo. Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos y sino que se lo pregunten a Don Wi! Ay cosita linda papá!❤️ #tbt





Celebrating #WorldAnimalDay with our little Teddy & Toby 🐶🐰❣️





I had so much fun working on my first NFTs with @BossLogic and trying out this new medium-and wanted to share it with my fans too, ahead of the drop at 3.30pm PT. Hope you enjoy!





Shakira x @cosmopolitan #LinkInBio ---- Editor-in-Chief @jessica_pels Photographs by: @ellenvonunwerth Booked by: @hmebookings Fashion by: @cassieanderson212 Hair and makeup: @beatrizmatallana Manicure: @vanesajuez Fashion assistant: @danielleflum Props: Arturo Caipa Production: @alanacompany Interview by: @maria_la_hinojosa





So @cosmopolitan visited me at the gym and did a cover shoot just after I’d finished a workout.😆 Thanks to @ellenvonunwerth for the fun photos. #LINKINBIO ---- Editor-in-Chief @jessica_pels Photographs by: @ellenvonunwerth Booked by: @hmebookings Fashion by: @cassieanderson212 Hair and makeup: @beatrizmatallana Manicure: @vanesajuez Fashion assistant: @danielleflum Props: Arturo Caipa Production: @alanacompany Interview by: @maria_la_hinojosa

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Inició su carrera musical en 1991, tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes.

Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos. Años después, en 1998, continuó trabajando con Ochoa en su álbum ¿Dónde están los ladrones?, que la convirtió en la artista más popular de América Latina.

En 1999, la transmisión de su primer álbum en vivo MTV Unplugged se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos. El éxito internacional llegó en el 2001 con su álbum Laundry Service, situándola en la cima del mercado anglosajón con más de 13 millones de álbumes vendidos, figura en el número 172 del Definitive 200 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Shakira posee diversos premios, entre ellos 42 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards y 13 Latin Grammy. También ostenta de varios Guinness World Records y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El 2 de febrero de 2020, Shakira encabezó junto a Jennifer Lopez el Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, Miami Gardens, Florida, el cual se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más vistos de todos los tiempos.