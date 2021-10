Las 5 fotos de Jorge Cardenas que están arrasando en Instagram

Jorge Cardenas (@cardenasjorgee) causó furor en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, alcanzaron más de 9.290 de interacciones entre sus fans.

Jorge Eduardo Cárdenas Londoño (Cali, Colombia, 27 de noviembre de 1970), conocido como Yoyi, inició su carrera musical profesionalmente en los años noventa con el grupo Luna Verde.

Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. Desde muy joven tomó cursos de teatro e interpretación. A la edad de 11 años recibió la Cruz de Calatrava y la Gran Cruz de Calatrava el año siguiente, como ganador en el concurso más importante a nivel musical en el Valle de Cauca. Más tarde participó en el festival Mono Nuñez y en Festibuga. En esos años, formó su primer grupo de rock Kinessis, con su primer gran éxito en 1990.

El productor Eduardo Paz lo promociona como cantante para el grupo Luna Verde. Grabó tres discos con este grupo donde tienen gran repercusión en Venezuela, Perú y Ecuador. Como actor de telenovelas trabajó en producciones como Las Juanas, Por qué diablos, La viuda de blanco, Sobrevivir y Zona Rosa.

El año 1996 ganó el premio al mejor actor revelación y es nominado varias veces como mejor actor. En la actualidad sigue cantando y actuando, fue parte del elenco de una nueva novela sobre la vida de Celia Cruz y participó recientemente en el reality de Caracol TV Tu cara me suena.