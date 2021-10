La NFL incrementa un 17 % su audiencia de televisión en lo que va de la temporada

Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay, Bucaneers, en fotografía de archivo. EFE/EPA/Gary Bogdon.

Nueva York, 6 oct (EFE).- El interés del público que sigue la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) a través de la televisión se ha incrementado en un 17 por ciento en comparación con el mismo periodo de cuatro semanas evaluado hace un año, según un informe divulgado este miércoles por la entidad.

Frente al mismo periodo observado en 2019, la audiencia creció un 3 por ciento en 2021, añadió la fuente.

En las primeras cuatro semanas de la temporada actual, la media que sigue los partidos ronda los 17,3 millones de telespectadores.

La temporada pasada se jugó en plena incertidumbre por las consecuencias de la pandemia, con estadios vacíos, así como medidas extremas de cuidado para jugadores y entrenadores.

La liga ha tenido los 21 programas mejor calificados desde el comienzo de la temporada.

Los dos mejores partidos han presentado a Tom Brady y al campeón del Super Bowl Tampa Bay Buccaneers.

El regreso de Brady a Nueva Inglaterra el domingo pasado fue el mayor atractivo, con un promedio de 26,7 millones de espectadores, con el primer partido de la temporada contra los Cowboys de Dallas en segundo lugar al registrarse 24,8 millones.

El partido entre los Patriots y Buccaneers fue el segundo más visto de NBC desde que comenzó a transmitirse el paquete "Sunday Night Football" en 2006.

"Creo que la liga en este momento está funcionando a toda máquina", destacó el presidente de NBC Sports Group, Pete Bevacqua. "Por mucho que el año pasado fue un logro maravilloso iniciar la temporada sin retrasos, puedes ver lo que han agregado los estadios llenos, junto con el poder y la pasión que aportan los aficionados".

Además, Bevacqua subrayó que no solo los enfrentamientos sobre el papel se presentaban interesantes y atractivos para los aficionados sino que luego en el campo se convirtieron en duelos "increíbles".

Cuatro de las cinco cadenas que trasmiten la liga tienen un crecimiento superior al 20%.

Los tres partidos de la noche del jueves de la NFL Network promediaron 8,1 millones, un 29% más que la temporada pasada y el promedio más alto desde 2018.

El partido entre Jacksonville-Cincinnati del jueves pasado promedió 8,5 millones, la mejor actuación para un encuentro no compartido por Fox o CBS desde el duelo Cleveland Browns-New York Jets en 2018.

El paquete de NBC está en 23,1 millones, un aumento del 24% y su mejor promedio en este momento de la temporada desde 2015. CBS (17,87 millones) y Monday Night Football de ESPN (14,2 millones) han subido un 22%.

Fox tiene el promedio más alto de los domingos por la tarde con 18 millones, pero eso es un aumento del 2% con respecto a la temporada pasada. Fox no tuvo una doble cartelera exclusiva en la Semana 1, lo que podría ser una de las razones para un aumento de audiencia no tan grande.

Los partidos con marcadores muy igualados también son un factor en los incrementos de audiencia. En este punto, un récord de la liga se dio después que 15 de los 64 partidos disputados se decidieron mediante una anotación ganadora en el último minuto del tiempo reglamentario o en la prórroga. EFE

