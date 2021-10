La ausencia de estrellas marca el regreso de Indian Wells

Del 6 al 17 de octubre, Indian Wells celebrará su primera edición desde marzo de 2019, ya que la pandemia obligó a posponer los planes de los organizadores y a cambiar la fecha tradicional de primavera por este novedoso emplazamiento en otoño. Fotografiá de archivo. EFE/David Fernández.

Los Ángeles (EE.UU.), 5 oct (EFE).- La ausencia de numerosas estrellas marca el regreso del torneo BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells y que llevará de nuevo el tenis del máximo nivel al desierto californiano tras más de dos años de parón.

Del 6 al 17 de octubre, Indian Wells celebrará su primera edición desde marzo de 2019, ya que la pandemia obligó a posponer los planes de los organizadores y a cambiar la fecha tradicional de primavera por este novedoso emplazamiento en otoño.

El cuadro de mujeres con ránking empieza el miércoles 6 y el de los hombres lo hará un día más tarde, mientras que las finales de ambos se disputarán el domingo 17.

Considerado como "el quinto Grand Slam" por su importancia en el circuito, Indian Wells no contará en esta ocasión con muchas de las mejores raquetas del mundo.

Novak Djokovic, actual número uno masculino, anunció la pasada semana que no acudirá al Indian Wells Tennis Garden del valle de Coachella en California (EE.UU.), por lo que su ausencia se une a las ya conocidas de Rafa Nadal y Roger Federer.

"Lamento no poder ver a mis seguidores en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito", dijo el serbio.

Por primera vez desde el año 2000, Indian Wells no contará con al menos uno de los tres jugadores -Federer, Nadal y Djokovic- que han reinado en el tenis masculino del siglo XXI.

Tampoco podrá defender su corona el último campeón del torneo, el austriaco Dominic Thiem, que será baja por lesión.

El ruso Daniil Medvedev partirá como el principal aspirante al título tras imponerse en el US Open a Djokovic.

Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev o Andrey Rublev son otros de los nombres en mayúsculas del cuadro masculino.

Las esperanzas españolas están puestas en Carlos Alcaraz, revelación a sus 18 años en el US Open y que estará acompañado en Indian Wells por compatriotas como Pablo Carreño o Roberto Bautista.

El argentino Diego Schwartzman y el chileno Cristian Garín figuran asimismo en el cuadro.

En la competición femenina faltará la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, y tampoco saltarán a la pista ni Serena Williams ni Naomi Osaka.

Tras dar la campanada en el US Open, la británica Emma Raducanu, de solo 18 años, recibió una invitación para jugar Indian Wells.

También estarán la joven canadiense de ascendencia ecuatoriana Leylah Fernández, que cayó frente a Raducanu en la final del US Open; y la canadiense Bianca Andreescu, que fue la vencedora de Indian Wells en 2019.

La española Garbiñe Muguruza llega en un muy buen momento, después de coronarse la semana pasada en el Torneo de Chicago, y será la quinta cabeza de serie.

Muguruza estará escoltada por las también españolas Sara Sorribes y Paula Badosa mientras que los aficionados argentinos prestarán atención a lo que haga Nadia Podoroska.